- Outra audiência judicial começa para o caso de violência escolar

Após um hiato de nove meses desde a trágica tragédia escolar em Offenburg, outro adolescente será julgado na quinta-feira (10:00). O adolescente de 16 anos é acusado de não ter relatado atividades criminosas potenciais. Para preservar a privacidade dos menores, o tribunal não divulgou mais detalhes ou informações sobre suas ligações com o agressor anteriormente condenado. O julgamento ocorrerá no setor juvenil, com acesso proibido ao público e à imprensa, como anunciou o tribunal distrital de Offenburg. O "Mittelbadische Presse" havia relatado anteriormente.

O mesmo tribunal distrital havia imposto uma sentença juvenil de oito anos e nove meses em julho a outro adolescente de 16 anos por homicídio e tentativa de incêndio. O público em geral e a imprensa não foram permitidos no tribunal durante o julgamento. A sentença permanece provisória, uma vez que a defesa entrou com recurso.

A morte de um estudante na única escola pedagógica Waldbach em novembro do ano passado comoveu o país, não apenas em Baden-Württemberg, com pesar e incredulidade. O tribunal juvenil decidiu em julho que o réu havia entrado na escola portando uma pistola, munição e um dispositivo incendiário caseiro. Ele feriu gravemente um colega de 15 anos, que acabou morrendo no hospital.

