Entusiasmadas, Stephanie Grebe e Juliane Wolf se abraçaram com força. O par alemão de tênis de mesa havia vencido triunfalmente o duo norueguês de alto nível Merethe Tveiten e Aida Husic Dahlen em uma partida extraordinária, 3:2, e agora estava pronto para disputar a medalha de ouro na sexta-feira à noite (20:00). "Se chegamos até aqui, vamos atrás do ouro", comentou Wolf, que luta contra um distúrbio de movimento.

Seus oponentes eram os dois jogadores chineses Huang Wenjuan e Jin Yucheng. "Nunca enfrentamos esse par antes", admitiu Grebe. "Vamos ver como será. Comeremos alguma coisa e depois iremos dormir com certeza". Eles já tinham garantido uma medalha ao chegar às quartas de final.

No entanto, o dia competitivo de Grebe não começou bem. Após uma inspeção de última hora da raquete logo antes da quartas de final contra Morgan Caillaud e Lucie Hautière da França (3:1), a jogadora de 36 anos foi obrigada a trocar de equipamento devido a picos excessivamente longos e acabou cambaleando na primeira rodada com sua raquete reserva. O jogo começou com um atraso de 15 minutos enquanto Grebe trabalhava para parafusar a segunda raquete em sua prótese. "Foi uma situação meio engraçada", ela riu, com uma pitada de sarcasmo.

A esperança da equipe alemã de basquete em cadeira de rodas foi frustrada

A presença do Presidente Federal Frank-Walter Steinmeier não pôde fazer nada para ajudar a equipe alemã de basquete em cadeira de rodas, que foi derrotada pelos favoritos da Grã-Bretanha, 55:76 (25:32). Apesar de terem conseguido reduzir a diferença para apenas quatro pontos no terceiro quarto, a equipe treinada por Michael Engel acabou sucumbindo à equipe número um do mundo. "A diferença estava simplesmente no fato de termos cedido muitos pontos, cometido muitos erros não forçados", explicou Engel.

Dois lugares no pódio perdidos no Velódromo

Maike Hausberger e Pierre Senska ficaram perto do bronze no ciclismo em pista. Hausberger, que nasceu sem antebraços e pernas, perdeu a corrida pelo bronze contra a ciclista suíça Flurina Rigling, apesar de ter liderado o ritmo inicial. "Estou ainda satisfeita com meu desempenho. Não tinha nem planejado participar dos 3.000 metros", disse a jogadora de 29 anos. Senska também ficou aquém na prova de 3.000 metros contra o ciclista espanhol Ricardo Ten Argiles, ficando em quarto lugar.

Decepção surpreendente para Elena Schott na natação

Elena Schott, que sofre de uma lesão na medula espinhal, surpreendentemente não conseguiu se classificar para a final dos 50m livres da natação. Schott, que havia ganhado três medalhas de bronze em Tóquio três anos antes, agora espera por um melhor desempenho na prova de 200m medley individual na sexta-feira.

