Os Warriors fazem uma exibição ofensiva quase histórica contra os Grizzlies e os Bucks vencem os Celtics

Mas tudo isso mudou no Chase Center contra o Memphis Grizzlies, que teve um desempenho ofensivo quase histórico na pós-temporada, numa vitória convincente por 142 a 112 no Jogo 3 da série semifinal da Conferência Oeste.

Os três guardas dinâmicos do Golden State - Steph Curry, Jordan Poole e Klay Thompson - somaram 78 pontos, enquanto o ataque do Warriors iluminava a defesa do Grizzlies.

Curry marcou 30 pontos, Thompson marcou 21, enquanto Poole - que está a viver uma época de grande sucesso - somou 27 pontos do banco.

Com 142 pontos, o Warriors acertou 63,1% dos arremessos de quadra - o segundo melhor aproveitamento da história da pós-temporada da NBA.

"Quando confiamos uns nos outros e acertamos no homem aberto, temos tantos bons lançamentos que somos capazes de noites como esta", disse Thompson à imprensa.

A vitória significa que os Warriors têm uma vantagem de 2-1 na série melhor de sete dos playoffs.

'Quebrou o código'

Pelo Grizzlies, Ja Morant foi o maior pontuador, com 34 pontos, e isso apesar de ter perdido os últimos seis minutos do jogo depois de sair com uma aparente lesão no joelho.

Morant - que vinha de uma atuação brilhante de 47 pontos no Jogo 2 - saiu do jogo depois de parecer ter torcido o joelho direito quando Poole o torceu ao tentar pegar uma bola perdida.

Quando faltavam 6:19 para o fim do quarto período, Morant foi visto a coxear para os balneários. O treinador do Memphis, Taylor Jenkins, disse que ele estava a ser submetido a mais testes para avaliar a lesão.

Depois do jogo, Morant tweetou um clip do incidente com a legenda: "Quebrei o código". O tweet foi mais tarde apagado.

O tweet de Morant parecia ser uma referência ao facto de o treinador dos Warriors, Steve Kerr, ter dito que o defesa do Memphis, Dillon Brooks, "quebrou o código" durante o jogo 2, quando atingiu Gary Payton II na cabeça, por trás, quando Payton II ia fazer um lay-up, a pouco menos de três minutos do fim do jogo. O defesa dos Warriors sofreu uma fratura no cotovelo após o incidente.

Brooks foi então expulso depois de lhe ter sido atribuída uma falta flagrante 2 - descrita no livro de regras da NBA para o contacto considerado "desnecessário e excessivo" - sobre Payton II e foi suspenso para o Jogo 3.

Jenkins disse que Poole "agarrou o joelho e puxou-o", mas Poole negou que tivesse magoado intencionalmente o adversário.

"Eu bati na bola e estava a ir para a bola. É óbvio que não queremos que ninguém se magoe. Nem sequer sou esse tipo de jogador. Respeito toda a gente", disse ele.

"Espero que ele melhore e que o possamos ver no próximo jogo. Eu nem sequer jogo assim a sério. Não é o meu tipo de jogo".

Até ao fim

Os Milwaukee Bucks venceram por pouco os Boston Celtics por 103-101 no Jogo 3 da série semifinal da Conferência Leste, em grande parte devido a um desempenho dominante de Giannis Antetokounmpo.

Recuperando de uma fraca exibição atípica no Jogo 2 em Boston, Antetokounmpo marcou 42 pontos, incluindo o cesto decisivo a 44,3 segundos do fim do quarto período.

Os Celtics tinham conseguido uma reviravolta vigorosa para preparar uma final emocionante, mas o duas vezes MVP recuperou o controlo para os actuais campeões da NBA.

Mas foi um final nervoso para os Bucks, já que o pontapé de saída do pivô Al Horford, dos Celtics, logo após a campainha, foi considerado como tendo ocorrido logo após o cronómetro ter chegado a zero, o que significa que os Bucks têm uma vantagem de 2-1 na série melhor de sete.

"Vai haver dificuldades, mas, no final das contas, se continuarmos a lutar e a manter o rumo, vamos ter sucesso", disse Antetokounmpo. "Se não nos mantivermos na rota, não teremos sucesso. É tão simples quanto isso."

Jaylen Brown liderou os Celtics com 27 pontos e 12 ressaltos, enquanto Horford somou 22 pontos e 15 ressaltos.

As equipas defrontam-se no Jogo 4, em Milwaukee, na segunda-feira à noite.

