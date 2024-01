Os Warriors derrotam os Mavs por 112-87 no jogo 1 das finais da Conferência Oeste

Mas foi Andrew Wiggins que fez a diferença, mantendo o esloveno a 20 pontos em 6 de 18 lançamentos, incluindo 2 de 10 em lançamentos contestados - o jogo de playoff com menor pontuação da carreira de Doncic. Com um arranhão na cara, que Wiggins lhe infligiu acidentalmente, Doncic mostrou-se abatido depois do jogo.

Enquanto Wiggins eliminou Doncic, todos os titulares do Golden State contribuíram com dois dígitos e Jordan Poole acrescentou 19 do banco, enquanto os Warriors derrotaram os Mavs por 112-87 no Jogo 1 na quarta-feira.

Curry liderou os Warriors com 21 pontos e 12 ressaltos, conseguindo o seu 18º duplo-duplo de carreira nos playoffs.

"É por isso que ele foi a escolha número 1", disse Klay Thompson sobre o seu colega de equipa Wiggins. "Não se pode ensinar essa capacidade atlética. Não se pode ensinar aquele comprimento. Não se pode ensinar o seu sentido de oportunidade. Estou feliz por o mundo estar a ver quem ele realmente é."

A defesa dos Warriors foi além de Wiggins, pois limitou o normalmente prolífico ataque de três pontos dos Mavs a apenas 11 de 48.

"Um ótimo trabalho. É isso", disse Doncic à imprensa após o jogo. "Eles fizeram um ótimo trabalho."

O jogo começou competitivo, com a liderança trocando de mãos duas vezes antes que os Warriors se afastassem no meio do primeiro trimestre e nunca mais perdessem.

Ao intervalo, os Mavs perdiam por apenas nove pontos e ainda estavam na disputa, mas um terceiro quarto imperioso, em que o Golden State superou o Dallas por 34 a 24, selou a vitória.

Durante uma sequência de 10-0 que colocou os Warriors a ganhar por 64-47, Curry fez dois triplos consecutivos e começou a dançar para comemorar.

"Estamos muito confortáveis neste palco", disse Curry à imprensa após o jogo. "Há mais gratidão por estar de volta aqui e mais senso de urgência em não deixar a oportunidade escapar.

"Quem sabe o que vai acontecer, mas estou a desfrutar de tudo isto... porque há dois anos que não jogamos jogos importantes nesta altura do ano. É especial."

Um começo de 8-0 no quarto período deixou os Warriors com 27 pontos de vantagem, 96-69, e colocou o jogo fora do alcance do Dallas.

"A nossa ofensiva vai aparecer", disse o armador do Mavs, Jalen Brunson. "Vamos ficar bem no ataque. Tivemos muitas boas oportunidades esta noite, e se confiarmos na nossa ética de trabalho e na nossa técnica, sinto-me confortável com os lançamentos que fizemos esta noite."

O jogo 2 da série melhor-de-sete está marcado para sexta-feira em São Francisco.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com