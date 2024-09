Os visitantes precisam se preparar para o aumento das tarifas no metrô de Paris.

Visitantes de Paris devem se preparar para passagens de metrô e transporte público mais caras a partir do ano que vem. As autoridades de transporte da área de Paris estão simplificando sua estrutura de tarifas, o que resultará em um aumento de custos para alguns bilhetes favoritos dos turistas. No entanto, os moradores que fazem viagens suburbanas geralmente verão preços mais baixos. Valerie Pecresse, presidente da região de Ile-de-France que supervisiona o transporte público, compartilhou essa informação em uma entrevista ao "Le Parisien", dizendo: "Os únicos que sofrerão com o aumento de preços serão os turistas, já que os bilhetes para o aeroporto e o Paris Visite ficarão mais caros."

Transfers únicos entre aeroportos e o centro da cidade agora custarão 13 euros, independentemente de você escolher ônibus ou metrô. A opção mais barata atualmente, com o preço de 10,30 euros, sofrerá um aumento.

Os populares passes diários ou de vários dias para turistas agora serão válidos em toda a região de Paris, não apenas no centro da cidade, por um preço ligeiramente mais alto. Anteriormente, um passe diário para o centro da cidade custava 13,95 euros; no futuro, custará 29,90 euros, cobrindo viagens em toda a região, incluindo aeroportos.

Além disso, o preço de um bilhete simples aumentará de 2,15 euros para 2,50 euros, permitindo viagens para áreas externas, como o Palácio de Versalhes.

