Os visitantes deveriam procurar mais fundo nas suas carteiras para passar férias em Maiorca.

Visitantes de Maiorca precisarão cavar mais fundo em seus bolsos para suas férias de verão a partir do próximo ano, já que a ilha lida com um problema de turismo de longa data. A população local vem reclamando há anos sobre turistas barulhentos, embriagados e às vezes hostis. Em resposta, o governo propôs um aumento de impostos para abordar essa questão, de acordo com a declaração feita pela presidente Marga Prohens no parlamento.

Durante os meses de verão, de junho a agosto, o imposto de ecoturismo aumentará, enquanto diminuirá nos meses de inverno, de dezembro a fevereiro. O objetivo de Prohens é controlar o fluxo de turistas estrangeiros durante a temporada de verão. No parlamento, ela se referiu ao aumento de impostos como uma "estratégia de desencorajamento", como relatado pelo "Mallorca Zeitung".

O valor exato em que o imposto de turismo será aumentado ou diminuído ainda não foi revelado pela presidente das Ilhas Baleares. Mais informações serão fornecidas em fevereiro, quando Prohens emitir um decreto contendo medidas adicionais contra o turismo em massa.

Mudança de foco do turismo

Com esse conjunto de medidas, o governo das Baleares está dando o primeiro passo para se afastar do turismo como sua principal fonte de receita. Prohens anunciou anteriormente sua intenção de liderar iniciativas para redesenhar o modelo econômico. Ela está considerando o fortalecimento dos campos de ciência e inteligência artificial, encorajando a reindustrialização nas Baleares e se concentrando mais na transição energética.

No segundo ano como presidente, Prohens também pretende abordar a escassez de água e a falta de moradias em Maiorca. Ela também anunciou planos para investimentos educacionais. No entanto, ela não forneceu mais detalhes sobre suas estratégias para alcançar esses objetivos.

Outros setores, como ciência e inteligência artificial, provavelmente receberão mais atenção e financiamento sob a proposta de mudança de modelo econômico de Prohens. O governo visa reduzir sua dependência da receita do turismo com essa mudança de foco.

