Os visitantes de Paris em carro terão de preparar recursos financeiros substanciais.

A administração de Paris está prosseguindo com a reformulação do trânsito apesar da oposição. Duas novas regras foram implementadas recentemente. O próprio chefe de transporte da cidade estava entre aqueles que protestaram contra uma das medidas.

A partir de início de outubro, turistas que visitam Paris encontrarão taxas de estacionamento significativamente aumentadas para veículos grandes. Estacionar uma hora no centro da cidade agora custa 18 euros para veículos grandes, e seis horas custarão 225 euros. As taxas fora do centro são um pouco menores. Os moradores de Paris, artesãos ou pessoas com deficiência estão isentos desta regra, mas o que constitui "grande" pode surpreender muitos carros e veículos elétricos comuns.

Em uma pesquisa de fevereiro envolvendo apenas 6% dos eleitores elegíveis, 54,5% apoiam tais aumentos nas taxas de estacionamento. Esta nova taxa se aplica a automóveis a gasolina e híbridos com 1.6 toneladas ou mais e veículos elétricos com 2 toneladas ou mais. Estacionamentos independentes permanecem intocados. A cidade justifica essa medida argumentando que veículos pesados contribuem para a poluição ambiental aumentada, ocupam espaço público significativo e representam um risco para a segurança rodoviária.

A implementação desta nova regra é relativamente simples. O estacionamento em Paris é monitorado por vans com câmeras há algum tempo, que registram as placas dos veículos estacionados. Os indivíduos que estacionam devem inserir sua placa na máquina de estacionamento. A cidade pode acessar informações sobre o veículo e o proprietário por meio do reconhecimento automático de placas, calculando em qual categoria de peso os veículos estacionados caem.

Oposição do Chefe de Transporte

A prefeita Anne Hidalgo conseguiu apoio para esta fase subsequente da reformulação do trânsito, apesar da oposição, com a ajuda do governo municipal vermelho-verde. Ela fechou várias ruas ribeirinhas ao longo do Sena para veículos e as transformou em áreas pedestres anos atrás. A rede de bicicletas de Paris está sendo expandida, com a redução do número de faixas de veículos e espaços de estacionamento. Novos espaços verdes estão sendo desenvolvidos, e em quase todos os lugares dentro da cidade, o limite de velocidade foi definido em 30 km/h. Há cerca de um ano, o serviço de aluguel de patinetes elétricos em Paris também chegou ao fim, após uma pesquisa de cidadãos em que a maioria votou contra esses patinetes.

E a partir de início de outubro, apesar das objeções do ministro do transporte, a prefeita está prosseguindo com outra medida que deixou muitos motoristas de veículos insatisfeitos. Na rodovia perimetral de Paris, o "Périphérique", o limite de velocidade máximo será reduzido de 70 para 50 km/h. Esta medida visa reduzir o barulho para os numerosos moradores que vivem perto da rodovia. No entanto, a velocidade média na rodovia perimetral durante os horários de pico já está bem abaixo de 50 km/h.

A implementação deste aumento das taxas de estacionamento para veículos grandes gerou controvérsia entre vários motoristas. Outros veículos, incluindo alguns carros comuns e veículos elétricos, também podem ser afetados por esta nova regra. Apesar da oposição do chefe de transporte, a administração de Paris persevera na implementação de medidas para melhorar o trânsito e reduzir a poluição.

Leia também: