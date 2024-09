Os viajantes que imediatamente se dirigem para as ilhas da Grécia estão esquecendo o fascínio deste exclusivo refúgio.

Em Costa Navarino, destaca um amplo projeto de expansão de luxo com quatro resorts (incluindo o primeiro Mandarin Oriental na Grécia), campos de golfe, centros comerciais, pontos de refeição e instalações de bem-estar. Esta região, localizada na região de Messinia a cerca de três horas de distância de Atenas, era anteriormente conhecida pela sua paisagem rural, azeitonas de Kalamata, santuários antigos e uma batalha naval significativa. Agora, está a emergir como um destino turístico globalmente admirado, oferecendo uma rica história, aldeias intocadas e praias imaculadas, além das suas instalações de luxo em evolução.

Costa Navarino é um desenvolvimento de resorts e habitação que abriga The Romanos, um resort da coleção de luxo, a W e a Westin. Espalhado por uma área de 1.000 hectares, esta rica diversidade também inclui um animado mercado à beira-mar chamado Navarino Agora. Este centro oferece uma ampla gama de compras, refeições e experiências culturais, incluindo eventos como degustações de vinho e concertos, todos acessíveis e gratuitos ao público em geral.

Costa Navarino está a emergir como uma opção na lista de férias de luxo, ao lado de St. Tropez, Capri e Ibiza, mas sem a multidão excessiva.

Aspirações Ambiçiosas

Este ambicioso plano é obra de uma única pessoa, o capitão Vassilis Constantakopoulos.

Nascido e criado na aldeia de Diavolitsi em Messinia, Constantakopoulos liderou a maior empresa privada de transporte marítimo do mundo. Apaixonado pelo potencial da sua terra natal, dedicou a sua vida a revitalizar Costa Navarino, tendo em conta a sustentabilidade. A ideia de transformar Costa Navarino num destino turístico de luxo surgiu nos anos 80. Em 1997, Constantakopoulos adquiriu a maior parte da terra necessária para o projeto Costa Navarino e fundou a empresa de desenvolvimento TEMES. Seguiu-se o início do projeto, que ele liderou até à sua morte em 2011.

“Ele queria trazer as pessoas de volta a Messinia”, complementou Giota Spiliotopoulou, gestora de comunicação da TEMES com sede em Atenas. Costa Navarino é o projeto principal da TEMES Group, e a empresa investiu mais de 1,25 mil milhões de euros (cerca de 1,4 mil milhões de dólares) no desenvolvimento.

A visão do capitão Vassilis levou à criação de um destino tudo-em-um que atende a várias preferências, incluindo famílias, amantes de golfe e adultos em busca de tranquilidade. As opções de alojamento variam do hotel W, focado em adultos, ao recentemente lançado Mandarin Oriental, que abriu em agosto de 2023.

O destino compete intensamente com outros pontos de glamour do Mediterrâneo, mas, ao contrário dessas atrações bem estabelecidas, Costa Navarino foi construída com uma perspetiva de sustentabilidade.

“O capitão Vassilis era uma pessoa consciente do meio ambiente. Durante a construção, mudamos 7.000 oliveiras, 9.000 espécies de árvores diferentes e 1.000.000 de plantas indígenas e, posteriormente, replantamo-las. Só perdemos 10 ou 15 oliveiras”, afirmou Spiliotopoulou.

Não existe lixo plástico em toda a complexo, e medidas de conservação foram tomadas através da construção de três reservatórios para otimizar o uso e o reaproveitamento da água. Costa Navarino colaborou com a Universidade de Estocolmo num observatório ambiental no local que mede os efeitos das alterações climáticas.

Se construir de forma responsável, os hóspedes virão, segundo Spiliotopoulou, citando um aumento no número de visitantes do Reino Unido, Alemanha e França que optaram por esta alternativa pouco conhecida, escolhendo o sudoeste do Peloponeso em vez de destinos mais visitados como Mallorca, na Espanha, ou o Algarve, em Portugal.

Além disso, ao contrário de outros locais do Mediterrâneo do Sul, Costa Navarino ainda não atingiu preços à altura de Capri. Alguns hotéis ainda oferecem taxas dentro dos três dígitos.

Os preços das quarto incluem taxas de início de 345 euros (cerca de 385 dólares) para 2024 no The Romanos para estadias na alta temporada de 700 euros (cerca de 770 dólares). O ultraprivado Mandarin Oriental, aninhado na serena baía de Navarino, tem taxas de suites na baixa temporada a partir de 1.000 euros (cerca de 1.115 dólares).

As opções gastronómicas são abundantes, com mais de 40 restaurantes, cafés e bistrôs para explorar.

A culinária grega de alta qualidade é oferecida no Oliviera do Mandarin Oriental, que estoca azeite de oliva, indigenous

Se precisar identificar uma cena, terá de esforçar um pouco os seus olhos. A cinco minutos de carro de Costa Navarino, encontrará Gialova, um vilarejo tranquilo e encantador. Embora Gialova seja serena, o restaurante à beira-mar Kochili é bastante animado, conhecido pela sua deliciosa comida do mar que pode escolher pessoalmente. A atmosfera relaxada do local é tão descontraída que quase parece que sapatos são mais uma sugestão do que uma obrigação.

Rico em património

Costa Navarino encontra-se inserida no contexto mais amplo da região sudoeste do Peloponeso, que tem uma história de 4.500 anos. A área é pontilhada por monumentos históricos, como a vila de Pylos intocada pelo tempo. A região também abriga praias intocadas, ilhas desabitadas e um paisagem serena adornada com oliveiras.

A poucos minutos de Costa Navarino fica a icónica Praia de Voidokilia, com a forma de um ferradura ou omega. Esta praia paradisíaca é um paraíso para amantes de mergulho e é considerada uma das melhores praias da Grécia. No topo das dunas de Voidokilia encontra-se um túmulo que se acredita pertencer a Trasimedes, filho do lendário rei Nestore, famoso na Odisseia de Homero. Uma curta viagem de carro pelas colinas levará até ao Templo de Nestore, um marco histórico que não pode perder.

Kalamata, a capital da região, transformou-se de uma cidade praticamente abandonada há duas décadas numa cidade bem conectada com numerosos voos para e a partir de importantes hubs europeus, graças ao seu aeroporto internacional de Kalamata. A cidade acolhe um festival internacional de dança e é sede da loja de joalharia Aerides, um atelier de artesãos dirigido por Katerina Karampela e Constantinos Diamandis, onde se vendem as suas peças feitas à mão.

A região é cheia de tesouros escondidos, como cascatas escondidas nas colinas florestadas para além dos assentamentos costeiros. A Cascata de Kalamaris, a cerca de três milhas de Gialova, é acessível de bicicleta ou carro e oferece um mergulho refrescante como recompensa pelo esforço para a alcançar.

Muitos litorais intocados, onde as espreguiçadeiras de praia são atualmente gratuitas ou inexistentes, podem ser alcançados a partir de qualquer uma das propriedades de Costa Navarino através de vários meios de transporte. Viagens de barco mais longas podem levá-lo mais longe no Mar Jónico.

Para aqueles que ainda anseiam por uma escapada insular, uma viagem de 20 minutos a partir de Costa Navarino levará até Methoni, onde pode alugar um barco privado por cerca de 50 euros para alcançar a desabitada Sapienza, conhecida pelas suas águas cristalinas e potenciais avistamentos de golfinhos e flamingos migrantes da África do Norte em setembro. O que não encontrará: alugueres de espreguiçadeiras de praia excessivamente caros como os de Mykonos, que cobram 200 euros por dia.

O novo Mandarin Oriental, com as suas instalações de luxo e praias imaculadas, está a atrair viajantes em busca de férias de alto nível, tornando Costa Navarino um rival de destinos populares como Saint-Tropez e Capri.

Em linha com a visão do Capitão Vassilis Constantakopoulos, Costa Navarino inclui medidas ecologicamente corretas, como a realocação de oliveiras e a construção de reservatórios para otimizar o uso da água, tornando-a uma opção atraente para viajantes que valorizam a sustentabilidade.

