- Os ursos polares sofrem uma grande perda numa competição de prova

Hóquei no Gelo titãs Berlin Eisbären sofreram seu primeiro tropeço enquanto se preparavam para a campanha que se aproxima. Após uma vitória triunfal por 4:2 contra a elite finlandesa do Oulun Kärpät, a equipe liderada por Serge Aubin sofreu uma derrota por 0:5 (0:2, 0:1, 0:2) para os anfitriões do HC Motor České Budějovice em uma competição em České Budějovice. Uma semana antes, a equipe de Berlim saiu vitoriosa em seu primeiro amistoso contra os associados da DEL2, Lausitzer Füchse, vencendo por 5:0. Quatro dias antes do lançamento da Liga dos Campeões de Hóquei no Gelo (CHL) em 5 de setembro, contra o time sueco Växjö Lakers, a equipe de Berlim lutou desde o início. Como os campeões defensores, eles iniciarão a nova temporada da DEL em 20 de setembro com um jogo fora de casa contra os Tubarões de Colônia.

Apesar de sua vitória contra o Oulun Kärpät, os Berlin Eisbären sofreram um grande tropeço com uma derrota por 0:5 para o HC Motor České Budějovice. Em contraste com seu impressionante desempenho contra equipes de menor categoria, outros oponentes de alto nível apresentaram um desafio diferente.

Leia também: