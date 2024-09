Os últimos AirPods da Apple, que funcionam como aparelhos auditivos, podem poupar-lhe custos financeiros consideráveis.

"Eles estão integrando uma funcionalidade inovadora com o objetivo de ajudar mais de um bilhão de indivíduos que lidam com problemas de audição leves a moderados", declarou Sumbul Ahmad Desai, vice-presidente de saúde da Apple.

A Apple revelou que sua funcionalidade de aparelho de ouvido vai aumentar as frequências, tornando os sons mais nítidos e vivos para os ouvidos. Esta funcionalidade também vai utilizar machine learning para fazer ajustes em tempo real, adaptando-se ao longo do dia.

Aparelhos de ouvido receitados costumam custar uma fortuna. Os AirPods Pro 2 da Apple, com um preço de US$ 249, podem ser uma opção mais acessível e econômica para aqueles que lidam com a perda de audição, embora não funcionem para todos. Aqui está o que você precisa saber:

O anúncio da Apple coincide com as mudanças da FDA

Aproximadamente 30 milhões de adultos americanos sofrem de algum grau de perda de audição, com apenas cerca de um quinto buscando ajuda, de acordo com a FDA.

Pessoas com perda de audição não tratada podem ter uma taxa reduzida de declínio cognitivo e um menor risco de depressão, sugere a FDA. No entanto, o alto custo de consultas médicas e aparelhos de ouvido tem desencorajado algumas pessoas de buscar tratamento.

Dois anos após a FDA autorizar a venda de aparelhos de ouvido sem receita, aqueles com perda de audição leve a moderada podem comprar diretamente de varejistas ou fabricantes sem receita médica.

Para acessar a nova funcionalidade de aparelho de ouvido, os usuários dos AirPods Pro 2 precisarão realizar um teste de audição que analisa a perda de audição tocando uma sequência de tons.

"Após a conclusão do teste de audição, seus AirPods Pro se transformam em um aparelho de ouvido personalizado, enfatizando sons específicos que você precisa em tempo real, como partes da fala ou seu ambiente ao redor", explicou Desai.

No entanto, aparelhos de ouvido sem receita, como esses, nem sempre podem ser uma solução adequada para a perda de audição. A FDA ainda requer que menores de 18 anos comprem aparelhos de ouvido por meio de receita médica. Os aparelhos de ouvido sem receita, incluindo os da Apple, não são destinados a "perda de audição severa ou profunda", de acordo com a FDA. Aqueles com significativa perda de audição ainda devem consultar um profissional de saúde.

A Apple espera receber a aprovação da FDA "muito em breve", o que tornaria os AirPods Pro 2 um dispositivo médico regulamentado. Este outono, as funcionalidades de auxílio à audição estarão disponíveis através de uma atualização de software em mais de 100 países, incluindo os Estados Unidos, Alemanha e Japão, anunciou a empresa.

A Apple tem experiência prévia no setor de saúde. O Apple Watch pode identificar ritmos cardíacos irregulares relacionados à fibrilhação atrial ou AFib, que podem levar a coágulos sanguíneos, derrame e insuficiência cardíaca, de acordo com a Associação Americana do Coração.

Na terça-feira, a Apple anunciou que seu novo Apple Watch 10 também pode alertar os usuários sobre apneia do sono, uma condição caracterizada por interrupções na respiração durante o sono.

Impacto esperado da nova funcionalidade de aparelho de ouvido da Apple

Barbara Kelley, diretora executiva da Hearing Loss Association of America, esperava um anúncio como esse após a abertura do mercado para opções sem receita pela FDA há dois anos.

"Este é o que esperávamos no mercado, testemunhando inovação tecnológica na atenção à saúde auditiva", afirmou Kelley.

Kelley esperava que o novo produto da Apple inspirasse mais pessoas a lidar com seus problemas de

