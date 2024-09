Preservando a Infraestrutura e a Proteção do Ecossistema - Os turistas que visitam a Nova Zelândia podem esperar pagar três vezes a taxa de entrada atual, de acordo com anúncios recentes.

Aumento de Custos para Turistas Alemães que Visitam a Nova Zelândia: O governo desta nação do Pacífico Sul anunciou a intenção de aumentar significativamente a taxa turística para visitantes de uma maioria de países. Em vez dos atuais 35 dólares da Nova Zelândia (aproximadamente 20 euros), a "Taxa de Conservação e Turismo Internacional" (IVL) custará aos viajantes 100 dólares da Nova Zelândia (cerca de 56 euros) a partir de 1º de outubro.

A taxa deverá ser paga online antecipadamente ao solicitar o visto eletrônico NZeTA. Os cidadãos da Alemanha, Áustria e Suíça estão isentos do visto se planejarem ficar no país por um máximo de três meses. Aqueles que pretendem ficar por períodos mais longos deverão obter um visto de visitante, e as taxas para isso também sofrerão um aumento significativo a partir de outubro.

Preocupações do Setor Turístico da Nova Zelândia

O ministro do Turismo, Matt Doocey, afirmou: "O turismo internacional é de grande importância para a economia do nosso país". No entanto, também representa custos significativos para as comunidades locais, como a sobrecarga nas infraestruturas regionais e os custos de manutenção e reparo nas áreas de conservação. Apesar desses desafios, Doocey acredita que a Nova Zelândia continuará a ser vista como um destino turístico atraente por muitos ao redor do mundo.

Críticos questionam essa medida. A Tourism Industry Aotearoa (TIA) expressou preocupação, sugerindo que a Nova Zelândia tem enfrentado dificuldades para reviver seu setor turístico desde o fim da pandemia da COVID-19 e está ficando para trás em relação a outros países. "Isso afetará ainda mais nossa competitividade global", afirmou a CEO Rebecca Ingram. Espera-se que a taxa mais alta resulte em vários milhares a menos de viajantes por ano.

A Nova Zelândia é um destino dos sonhos para muitas pessoas ao redor do mundo. Ela atrai visitantes com sua natureza imaculada, glaciares colossais, fiordes e vulcões. Além disso, as cidades vibrante

