Os trabalhadores independentes registaram uma deterioração substancial do seu ambiente empresarial.

O cenário empresarial para trabalhadores autônomos piorou em agosto. O índice de clima empresarial Jimdo-ifo caiu de -13,4 para -18,4 pontos, atingindo seu nível mais baixo desde o início do ano.

O cenário atual mostrou um claro agravamento, com expectativas para os próximos seis meses pintadas ainda mais sombrias. "Os freelancers não conseguem se proteger da queda geral da economia", afirma a especialista do ifo Katrin Demmelhuber. "Uma preocupação maior persiste: a falta de oportunidades de trabalho". Grandes empresas e consumidores adiaram pedidos, com muitos pequenos prestadores de serviços e varejistas notando uma queda na receita. Uma luz no fim do túnel apareceu no setor de turismo, que apresentou uma melhora.

O índice é derivado de pesquisas mensais com 1.600 indivíduos autônomos e pequenas empresas com até nove funcionários. Vários setores são cobertos, com um foco principal nos serviços.

