Os trabalhadores dos portos do Maine estão se preparando para o início de uma greve na terça-feira, o que pode resultar em potenciais interrupções na cadeia de suprimentos e aumento de custos.

A greve potencial poderia paralisar o transporte de uma multiplicidade de produtos através dos cais de quase todos os portos de carga significativos situados ao longo da Costa Leste e do Golfo. Isso inclui itens que vão desde bananas a vinho e bebidas europeias, além de roupas, brinquedos, itens para o lar e veículos europeus. Além disso, o fluxo de componentes essenciais necessários para as fábricas americanas continuarem a funcionar e manter o emprego dos trabalhadores da fábrica também poderia ser interrompido.

Uma das partes envolvidas nessas negociações é a US Maritime Association, também conhecida como USMX, que representa as principais linhas marítimas estrangeiras, bem como operadores de terminais e autoridades portuárias. Eles estão enfrentando uma ameaça de greve por parte da International Longshoremen’s Association (ILA), que representa aproximadamente 85.000 membros no total.

Embora a sindicato afirme que cerca de 50.000 membros estão cobertos pelo contrato, a USMX argumenta que o número real de empregos disponíveis nos portos está mais próximo de 25.000, sugerindo que não há posições suficientes para que todos os membros do sindicato trabalhem diariamente.

Se os membros do sindicato decidirem fazer greve, como muitos esperam, isso resultará no fechamento de cerca de trinta locais em catorze autoridades portuárias ao longo da Costa Leste e do Golfo.

O tempo de duração da greve pode resultar em escassez de ambos produtos de consumo e industriais, potencialmente empurrando os preços para cima novamente. Isso, por sua vez, pode ter um impacto negativo em uma economia que atualmente está se recuperando de uma onda de inflação causada pela pandemia.

Além disso, a interrupção de componentes necessários para as fábricas americanas pode causar perturbações em suas operações e até mesmo levar a demissões temporárias.

Impacto em importações e exportações

Os portos afetados incluem o Porto de Nova York e Nova Jersey, que é um dos três portos mais movimentados em termos de volume de carga. Eles também administram portos especializados.

Por exemplo, o Porto de Wilmington, no Delaware, muitas vezes referido como o principal porto de bananas do país, maneja uma parte significativa da fruta favorita do país. O Porto de Baltimore, temporariamente fechado no início deste ano devido ao colapso da Ponte Key quando atingido por um navio contêiner, maneja o maior volume de importações de automóveis nos EUA. Além disso, o Porto de Charleston maneja envios de SUVs produzidos na fábrica da BMW na Carolina do Sul, que exporta mais veículos para o exterior do que qualquer outra fábrica dos EUA.

Apesar de ter havido uma greve da ILA contra esses portos pela última vez em 1977, a paz laboral ajudou esses portos a capturar uma participação de mercado significativa dos portos da Costa Oeste, que tradicionalmente foram associados a relações laborais mais tensas.

O sindicato garantiu que continuará a lidar com carga militar mesmo durante uma greve e que os navios de passageiros não serão afetados. No entanto, os navios tanque e os que carregam gás natural liquefeito geralmente seguem para instalações não afetadas pela greve. A maioria dos outros portos ao longo de ambas as costas, no entanto, pode ser afetada negativamente.

Em caso de uma greve curta, o impacto financeiro deve ser mínimo, de acordo com Patrick Anderson, presidente do Anderson Economic Group, uma empresa de pesquisa do Michigan com experiência em estimar os custos das interrupções como paralisações de trabalho. No entanto, uma greve prolongada de várias semanas ou meses pode resultar em consequências econômicas graves.

"Estaríamos explorando território desconhecido", disse ele.

Posições de negociação

A USMX rotula as demandas do sindicato como irrazoáveis. Em um comunicado desta semana, o grupo de gestão expressou sua disposição para discussões, mas destacou a falta de interesse da ILA em negociar no momento.

A USMX negociou aumentos salariais totalizando mais de 40% ao longo do contrato de seis anos, revelou uma fonte com conhecimento das negociações. Em comparação, a ILA está relatando um aumento de $5 por hora a cada ano, que equivaleria a um aumento salarial imediato de 12,8% no atual salário máximo de $39 por hora. Se esse aumento de $5 por hora for mantido anualmente, isso resultará em aumentos salariais totais de 77% durante o período do contrato.

O sindicato não comentou sobre a demanda de aumento salarial de $5 por hora, mas afirma que isso equivale a um aumento médio anual de salário de cerca de 10%, que é considerado razoável dada a margem de lucro da indústria.

"Meus membros da ILA não aceitarão ofertas insultuosas que não são nada além de uma piada, considerando o trabalho que meus trabalhadores de longo curso da ILA realizam e os bilhões de dólares de lucros que as empresas fazem com seu trabalho", disse Harold Daggett, presidente internacional e principal negociador da ILA, em um comunicado.

As taxas de frete testemunharam um aumento dramático durante e após a pandemia, impulsionado por complicações na cadeia de suprimentos e um aumento na demanda. O analista John McCown estima que a indústria ganhou mais de $400 bilhões de lucros de 2020 a 2023, o que é considerado mais do que toda a indústria havia ganho anteriormente desde a introdução da containerização em 1957.

No passado, as linhas marítimas estavam dispostas a pagar para preservar a paz laboral, afirmou Peter Tirschwell, vice-presidente de inteligência global e análises da S&P Global Market Intelligence e presidente da conferência de navegação TPM.

"Eles acreditavam que estavam ganhando um lucro quando a carga estava sendo transportada e não queriam perturbar o equilíbrio", explicou ele.

No entanto, Tirschwell expressou que as linhas marítimas parecem relutantes em pagar o suficiente desta vez. Há preocupações com a legislação recente dos EUA que as linhas opuseram, bem como a hostilidade percebida da Administração Marítima Federal, o regulador da indústria dos EUA. Além disso, a ameaça de tarifas que limitam o comércio, no caso de Donald Trump, republicano, vencer as eleições, também acrescenta às suas preocupações.

"Eles começaram a ver os EUA como politicamente desfavorável", disse Tirschwell. "A postura das transportadoras marítimas mudou".

Algumas empresas, especialmente varejistas, estão ativamente aumentando seu estoque de mercadorias antes do prazo de 1º de outubro, de acordo com Jonathan Gold, vice-presidente de cadeia de suprimentos e política aduaneira da Federação Nacional do Varejo. Eles estão correndo para enviar seus contentores de navio dos portos antes do prazo para evitar qualquer atraso. No entanto, Gold alertou que, mesmo com uma boa planejamento, ainda haverá perturbações.

"Uma disputa de um dia leva três a cinco dias para se recuperar", afirmou Gold.

A FNV faz parte de mais de 200 empresas que enviaram uma carta ao governo dos EUA esta semana, pedindo ao governo Biden que impeça uma possível greve. O país depende heavily desses portos para ambas as importações e exportações.

"O último coisa que a cadeia de suprimentos, as corporações e os funcionários precisam é de uma greve ou outras perturbações devido a uma negociação trabalhista em andamento", dizia a carta.

Enquanto a carta não especifica explicitamente a ação necessária, sugere que o presidente Joe Biden use seus poderes sob a Lei Taft-Hartley para resolver rapidamente a greve - semelhante ao presidente George W. Bush, que parou uma greve de 11 dias de trabalhadores sindicalizados nos portos da Costa Oeste em 2002.

Economistas acreditam que o presidente Biden pode tomar essa medida contra a oposição sindical poderosa.

"O prospecto de uma greve nos portos da Costa Leste e do Golfo é pouco provável que leve a uma significativa perturbação econômica. Esperamos que, dadas a proximidade das eleições e os negativos anteriores, o presidente Biden teria poucas opções além de intervir", afirmou Bradley Saunders, economista da América do Norte para a Capital Economics, em sua nota desta semana.

No entanto, a administração Biden ainda não reconheceu nenhum plano de intervir.

Invocar a Lei Taft-Hartley pode deixar os líderes sindicais além da ILA insatisfeitos, e Biden, que fez história ao se posicionar em uma piquete durante a greve da United Auto Workers no ano passado, se orgulha de sua posição pró-sindicato.

Intervir em nome das linhas de navegação estrangeiras e contra os membros sindicalizados de colarinho azul americano também Would pose riscos políticos. No entanto, não fazer nada e permitir que uma greve perturbe a economia dos EUA e aumente os preços de alguns bens também teria consequências políticas.

Além disso, se Biden ordenar o fim da greve, é incerto como as operações nos portos correrão. Os trabalhadores podem desacelerar o movimento de carga ao seguir rigidamente as regras contratuais, de acordo com o vídeo de Daggett para os membros da ILA. Se forem forçados a retornar, Daggett sugeriu que eles só lidariam com uma fração do volume de carga habitual.

Finalmente, as linhas de navegação estão cientes do problema com o presidente Biden forçando o sindicato a voltar ao trabalho, de acordo com Tirschwell.

"Um executivo sênior de uma empresa de navegação oceanica me disse ontem: 'Se eles forem forçados a voltar ao trabalho, eles podem tornar a vida miserável para todos'", afirmou.

A greve potencial poderia ter um impacto significativo nas operações das fábricas americanas, já que o fluxo de componentes essenciais necessários para seu funcionamento pode ser perturbado, o que poderia levar a demissões temporárias.

O Porto de Nova York e Nova Jersey, um dos três portos mais movimentados em termos de volume de carga, pode ser fortemente afetado pela greve, potencialmente impactando a importação e exportação de vários bens, incluindo bananas, veículos europeus e muito mais.

