- Os trabalhadores da fábrica da VW em Baunatal expressam frustração e consternação, segundo a IG Metall.

Os funcionários da fábrica da Volkswagen em Baunatal, no norte de Hesse, expressaram sua raiva e decepção em uma reunião, de acordo com a IG Metall. A causa de sua frustração são as medidas de austeridade intensificadas da empresa, que incluem possíveis fechamentos de fábrica em tempos difíceis, uma ideia que eles têm dificuldade em entender.

A Volkswagen, maior fabricante de automóveis da Europa, anunciou na segunda-feira que fechamentos de fábrica e demissões agora fazem parte de suas medidas de economia de custos para sua marca principal, Volkswagen. A fábrica de Baunatal, com cerca de 15.500 funcionários, é a maior fábrica de componentes da Volkswagen no mundo e é reconhecida como o maior empregador do norte de Hesse. Uma grande parte dos sistemas de propulsão elétricos é produzida nessa fábrica.

A fábrica de Baunatal em Kassel é vista como uma instalação altamente progressista pelo conselho de fábrica. O porta-voz do conselho central de fábrica afirmou: "Estamos pioneiros na transformação de nossa fábrica de componentes, provavelmente antes de qualquer outro concorrente". A fábrica foi desenvolvida como centro de excelência para drivetrains elétricos desde 2016. Recentemente, Kassel foi premiada com o contrato para o centro de excelência para grandes fundições, um requisito crucial para os futuros quadros de bateria. O produto mais conhecido para motores a combustão, a transmissão de dupla embreagem, não é mais necessário para carros elétricos.

Essa transição precoce para a eletromobilidade provou ser frutífera. O porta-voz disse: "Devido à mudança de powertrain, cerca de 70% da criação de valor original relacionada ao powertrain a combustão diminuirá a longo ou curto prazo em nossas fábricas de componentes da Volkswagen". Isso destaca a importância de novos campos de negócios que complementam e podem substituir os existentes, dependendo da expansão da mobilidade elétrica.

O sindicalista Dietzel não vê a fábrica de Baunatal como à beira do abismo, mas expressa preocupação de que a falta de investimento no local possa representar uma ameaça significativa aos empregos a longo prazo. A gestão da empresa mostrou disposição para dialogar, mas sua condição é que o conselho "volte ao bom senso". Dietzel afirmou: "O conflito não é de nossa criação, mas se for imposto sobre nós, enfrentaremos". Ele também vê as medidas de austeridade como um "cenário ameaçador" em antecipação à próxima rodada salarial na indústria metalúrgica e elétrica no outono.

O ministro da Economia de Hesse, Kaweh Mansoori (SPD), também estava presente na reunião, de acordo com Dietzel. O ministro expressou sua surpresa e se referiu à sua visita ao local algumas semanas atrás durante sua turnê de verão. Tópicos como possíveis fechamentos de fábrica e demissões não foram discutidos durante essa visita. De fato, mais de 800 trabalhadores temporários foram contratados recentemente na fábrica de Baunatal.

