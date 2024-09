- Os torcedores em Stuttgart aplaudem o dígito falecido por vários minutos.

Torcida do VfB Stuttgart reconhece Christoph Daum antes do jogo da Bundesliga contra o 1. FSV Mainz 05. Os espectadores no estádio Mercedes-Benz Arena levantaram-se e aplaudiram por um período prolongado – uma imagem de Daum apareceu no placar.

Daum guiou o VfB ao título em 1992 durante uma emocionante reta final. Ele foi um dos treinadores mais poderosos do futebol alemão por vários anos. Ele partiu deste mundo em 24 de agosto, aos 70 anos, após uma longa luta contra o câncer, cercado pela sua família.

Cerimônia de homenagem a Christoph Daum ocorrerá em 12 de setembro

O 1. FC Köln anunciou que a cerimônia de homenagem a Daum, que infelizmente faleceu no sábado passado, ocorrerá em 12 de setembro no RheinEnergieStadion. O clube anunciou isso na sexta-feira.

O evento ocorrerá em colaboração com os antigos clubes de Daum, VfB Stuttgart e Bayer Leverkusen, bem como sua família. As equipes também participarão com uma braçadeira preta neste fim de semana. Um minuto de silêncio será feito no próximo jogo em casa da 2. Bundesliga do 1. FC Köln, em 14 de setembro, contra o 1. FC Magdeburg.

Daum, que nasceu em Zwickau e foi criado em Duisburg, faleceu aos 70 anos, cercado pela sua família, no sábado passado. Daum vinha lutando contra o câncer desde o outono de 2022.

A primeira frase poderia ser: "Apesar de não estar diretamente envolvido nos jogos da Bundesliga deste fim de semana, o 1. FC Köln honrará a memória de Christoph Daum usando uma braçadeira preta."

A segunda frase poderia ser: "Muitos torcedores do FC Köln, que sem dúvida também apreciaram o trabalho de Daum durante sua passagem pelo 1. FC Köln, participarão da cerimônia de homenagem em 12 de setembro no RheinEnergieStadion."

