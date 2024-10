Os supervisores dos EUA emitem alertas sobre possíveis perigos nas operações da Boeing

A agência americana de segurança NTSB identificou potenciais perigos em aviões específicos da Boeing. Isso se refere a um problema no sistema de comando do leme. É possível que alguns aviões 737 usados por companhias aéreas internacionais tenham comandos de leme defeituosos, como mencionado pela presidente da NTSB, Jennifer Homendy, em uma carta enviada ao diretor máximo da FAA na segunda-feira.

Várias companhias aéreas relataram casos de lemes travados e sem funcionalidade. Homendy expressou preocupação de que outras companhias aéreas possam não estar cientes desse problema de segurança em suas frotas 737.

Atualmente, a NTSB está investigando um incidente de fevereiro envolvendo a United Airlines, onde o sistema de comando do leme do 737 MAX 8 apresentou falha durante a aterrissagem. Surpreendentemente, o avião pousou com segurança sem feridos. Na quinta-feira, a agência anunciou que não há aeronaves com o sistema de comando do leme defeituoso em operação nos EUA. A Boeing havia instalado esse sistema problemático em alguns 737 MAX e aviões 737 NG mais antigos. Nem a NTSB nem a FAA divulgaram quais companhias podem estar em risco.

A Boeing manteve silêncio sobre o assunto. Anteriormente, a empresa reconheceu potenciais problemas às companhias aéreas afetadas em agosto. Para a Boeing, esses desafios de direção representam outro obstáculo. A empresa enfrentou críticas em janeiro quando a fuselagem de um novo avião rachou durante o voo devido à falta de parafusos de segurança.

A NTSB destacou a necessidade de as companhias aéreas afetadas exercerem maior controle sobre seus sistemas de leme dos 737 para prevenir futuras falhas, como indicado em sua investigação. Homendy enfatizou que manter o controle adequado do leme é crucial para garantir a segurança durante os voos.

