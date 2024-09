- Os socorristas usam uma mangueira de água encharcada de lama para tirar um cavalo

Os resgatadores de emergência salvaram um cavalo próximo ao Reno Inferior, que estava à beira de afundar na lama. Ao chegarem ao local, eles perceberam que o cavalo já estava com a cintura mergulhada no lodo e lutando para se libertar. Utilizando mangueiras de incêndio e uma escada extensível, os resgatadores conseguiram içar o animal e guiá-lo até a beira do lodo. Em seguida, o cavalo recuperou suas forças e continuou a caminhar sozinho. Um profissional médico avaliou o estado do garanhão, concluindo que ele havia suportado sua "odisseia de lama improvisada" sem problemas.

Após assegurarem a segurança do cavalo, os resgatadores de emergência perceberam que havia um estábulo próximo ameaçado por um incêndio. Rápidos, eles mudaram seus esforços para combater o incêndio, apagando as chamas antes que se espalhassem ainda mais. As ações da equipe de bombeiros evitaram um possível desastre.

