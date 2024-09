Escassez de água e precipitação excessiva. - Os sítios históricos e os espaços naturais da Hesse estão a ser influenciados pelas alterações climáticas.

Estes refúgios tranquilos de descontração e significância histórica: Paisagens de jardins e parques históricos são considerados valiosos ativos que merecem proteção. O problema crescente da mudança climática, caracterizado por condições climáticas severas como calor abrasador, seca e chuvas torrenciais, afeta negativamente esses ambientes frágeis. "A mudança climática representa desafios únicos para nós, especialmente com plantas", comenta Philipp Ludwig, associado aos Palácios e Jardins Estatais de Hesse.

Os períodos de seca prolongada afetaram gravemente o estabelecimento e o crescimento de árvores maduras. "As consequências são catastróficas", explica o chefe do departamento de Horticultura e Conservação de Monumentos.

Os Palácios e Jardins Estatais de Hesse mantêm e cuidam de impressionantes 48 sítios culturais em toda a Hesse, incluindo castelos, fortalezas, mosteiros, jardins, parques e vários monumentos históricos que datam de quase dois milênios. Ludwig destaca que os problemas são evidentes em todos os sítios, embora a gravidade varie.

Florestas de ácer vermelho são particularmente suscetíveis a essas adversidades causadas pela mudança climática. "Eles lutam para sobreviver em períodos prolongados de seca, o que enfraquece sua vitalidade contra insetos e fungos. Isso resulta em um ciclo vicioso, com sua vitalidade diminuindo até que morram", explica Ludwig. Consequentemente, a decomposição da madeira acelera, tornando essas árvores instáveis e exigindo sua remoção o mais cedo possível.

As espécies invasoras apresentam obstáculos adicionais

O aumento das temperaturas médias também facilitou a invasão de pragas devido à migração de espécies. Além disso, a mudança climática complica os trabalhos de construção. Chuvas torrenciais podem causar a erosão dos caminhos.

"Estamos trabalhando duro para manter os caminhos e prevenir a erosão", diz Ludwig. Além disso, as mudanças nos níveis de água subterrânea poderiam potencialmente danificar as fundações das estruturas. Em dias de chuva pesada, estruturas adjacentes a corpos d'água, por exemplo, pontes, também podem ser afetadas.

Durante os meses de verão, devido à mudança climática, é necessário regar mais os jardins e parques. "Estamos tentando utilizar a água da chuva dos telhados e canalizá-la diretamente para o parque", explica Ludwig. sempre que possível, mais cisternas devem ser instaladas e áreas de retenção de água criadas.

Além disso, os restauradores de jardins estão se concentrando na melhoria do solo ao redor das raízes das árvores. Por exemplo, deixar folhas sob algumas árvores no parque do castelo de Bad Homburg ajuda a formar uma camada de húmus, que melhora a capacidade de retenção de água do solo, funciona como uma barreira à evaporação e fornece nutrientes. Essa tarefa adicional requer tempo e recursos. "Estamos prevendo um aumento de 25 a 30 por cento nos esforços de manutenção em jardins históricos devido à mudança climática", diz Ludwig.

Os espaços verdes desempenham funções cruciais

"Isso não é um luxo, mas um patrimônio cultural", enfatiza Ludwig. Esses sítios históricos servem para various propósitos, incluindo proporcionar relaxamento, gerar ar fresco e servir como habitats para espécies de árvores que são raras em florestas exploradas comercialmente. "Para preservar esses monumentos, precisamos de pessoal especializado para a manutenção e de recursos financeiros adequados."

"Precisamos ser adaptáveis e adaptar nossas estratégias de trabalho", afirma Siegfried Hoß, chefe dos jardins e da conservação do patrimônio na Hessen Kassel Heritage (HKH). A HKH gerencia propriedades e coleções artisticamente significativas em Kassel, incluindo o Bergpark Wilhelmshöhe, que foi reconhecido como Patrimônio Mundial da UNESCO em 2013.

Em 2018, devido a uma seca, centenas de pinheiros que ladeavam a histórica Tannenchaussee morreram. As árvores restantes tiveram que ser removidas em 2019, e a avenida está sendo reflorestada. "Diferentemente do nome 'Tannenchaussee' sugere, originalmente havia tanto pinheiros brancos quanto vermelhos. Estamos replantando ambas as espécies, além de pinheiros orientais que são mais resistentes aos verões secos", explica Hoß. "Veremos se isso funciona. Não sabemos o que funcionará em 20 ou 60 anos."

Endereçando a erosão nos parques

Os caminhos erosados exigem manutenção regular no parque. "Precisamos limpar as valas e os canais de drenagem e reparar os caminhos", revela Hoß. "Nos próximos anos, nossa tarefa principal será projetar esses caminhos de uma maneira que permita sua durabilidade."

Outra consequência da mudança climática é a proliferação da traça mineira da folha de castanheira no parque. Ela começou a se espalhar nos anos 1990, Hoß explica. "A espécie invasora não tinha predadores naturais no início. No entanto, com o tempo, observamos que as aves consomem as larvas das folhas." Em Kassel, eles utilizam isso instalando caixas-ninho nas árvores de castanheira. "Precisamos ter paciência conosco e com a natureza", diz Hoß.

O clima quente e seco recente também está impactando a população de árvores no histórico parque em Wiesbaden-Biebrich. "Dependendo da idade das árvores individuais, isso pode aumentar a ocorrência de fungos que causam apodrecimento da madeira, bem como infestações bacterianas e de insetos. Isso pode apressar a morte de árvores individuais e de espécies", explica Alexander Hoffmann-Glassneck, porta-voz da agência estadual de construção e imóveis do Hesse. As condições climáticas também reduzem o suprimento de água, fazendo com que as árvores envelheçam mais rápido.

