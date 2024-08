Os sistemas anti-Schlinger passam por avaliação pelo ADAC - nem todos aprovam os resultados

Sistemas anti-derrapagem são cruciais para manter comboios de reboque pesados na linha mesmo em condições de direção complicadas. No entanto, sua eficiência varia. O ADAC examinou vários sistemas de estabilização.

Na Alemanha, o número de reboques registrados está em constante aumento - agora estamos olhando para 8,4 milhões de reboques, incluindo 756.000 caravanas. Para iniciantes e aqueles com menos experiência, rebocar um reboque pode ser complicado. Um carro rebocando um reboque altera dramaticamente as dinâmicas de direção. "Um comboio de reboque responde mais delicadamente às rajadas de vento e às mudanças de faixa do que um veículo solitário, muitas vezes resultando em derrapagem indesejada", explica o ADAC.

Em circunstâncias específicas, as dinâmicas de direção podem se tornar incontroláveis para o motorista. É aí que os sistemas de estabilização, três dos quais o ADAC agora avaliou, entram em cena. Todos esses sistemas operam no mesmo princípio: se o sistema detectar movimentos do reboque e considerar a situação crítica, o freio do reboque é ativado.

O ATC 2.0 da AL-KO ficou em primeiro lugar com uma pontuação geral de 1,5, aprovando todos os testes de estabilidade de direção. Uma opção mais econômica, o sistema LEAS, também se saiu bem nos testes, mas apresentou falhas no processamento, Receiving a overall score of 2.0. O Knott ETS Plus ficou em terceiro lugar com uma pontuação de 2,8 devido a reações atrasadas no teste de evasão.

Ao procurar um sistema anti-derrapagem, a compatibilidade é fundamental. Por exemplo, o sistema AL-KO é compatível apenas com eixos AL-KO, enquanto a solução Knott funciona com ambos, Knott e AL-KO. No entanto, o LEAS da BL-Trading é compatível com todos os eixos.

O ADAC também recomenda instalação profissional, com a LED de status posicionada na frente da caravana. Para minimizar a probabilidade de situações de direção perigosas, o clube de trânsito sugere carregamento e distribuição de peso adequados do reboque. Se o reboque ainda balançar, mantenha um aperto firme no volante e aplique os freios delicadamente.

