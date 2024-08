- Os seus relatos escritos já reivindicaram com segurança o título de um livro de maior vendas.

Melania Trump, de 54 anos, está prestes a lançar sua memoir em 1º de outubro, mas já domina as paradas de best-sellers mesmo antes do lançamento oficial. Intitulado "Melania: Uma Memória", este livro está chamando a atenção na Amazon, atualmente liderando a lista em "Presidentes dos EUA" e ocupando o terceiro lugar em biografias e o quarto em lançamentos recentes.

Melania Trump Oferece Uma Visão Sem Par

De acordo com a sinopse do livro, Melania, a ex-primeira-dama, mergulha em sua infância eslovena, em sua jornada da vida no interior até o mundo glamouroso da moda na Europa e em Nova York, e no encontro fatídico com Donald Trump que mudou sua vida para sempre.

Desde que deixou a Casa Branca em janeiro de 2021, Melania manteve um perfil baixo. Sua memoir promete revelar detalhes íntimos sobre sua vida. "Ela compartilha histórias nunca contadas de seus dias na Casa Branca e oferece insights sem precedentes sobre seu mandato como primeira-dama, fazendo história como a primeira primeira-dama nascida no exterior."

De acordo com o site oficial de Melania, o livro custa $40, ou $75 para a versão autografada. Ele conta a "história emocionante e empoderadora de uma mulher que representa a realização pessoal, supera obstáculos e abre seu próprio caminho."

"A ex-primeira-dama convida os leitores para seu mundo e oferece um retrato franco de uma mulher que viveu uma vida extraordinária." O site também antecipa "histórias e imagens nunca antes acessíveis ao público."

De Uma Cidade Eslovena à Casa Branca

Nascida Melanija Knavs em 1970 em Sevnica, Eslovênia, Melania cresceu na cidade de Sevnica. Depois de concluir o ensino médio, ela poursuite seus estudos de arquitetura em Ljubljana antes de decidir se dedicar à sua carreira de modelo.

Em 1995, aos 25 anos, Melania mudou-se para Nova York, onde conheceu o bilionário Donald Trump, 24 anos mais velho, em uma festa organizada por seu agente em setembro de 1998. Após o divórcio de Donald de sua segunda esposa, os dois se aproximaram e trocaram votos em uma cerimônia grandiosa em janeiro de 2005. Seu filho Barron, agora com 18 anos, nasceu em março de 2006, e Melania tornou-se cidadã americana no mesmo ano.

Justo antes do início da década, sua vida deu mais uma reviravolta quando seu marido anunciou sua candidatura à nomination republicana nas eleições presidenciais de 2016, derrotou seus rivais e elevou Melania à posição de 47ª primeira-dama dos Estados Unidos.

Durante sua campanha, seu mandato na Casa Branca e após a presidência, Melania preferiu ficar fora do holofote. Ela continua a manter um perfil baixo na atual campanha presidencial de Donald. Resta a ser visto como o lançamento de sua memoir e seu conteúdo, apenas algumas semanas antes das eleições, pode afetar as coisas.

Apesar de manter um perfil baixo desde que deixou a Casa Branca, a memoir de Melania Trump, intitulada "Melania: Uma Memória", já está causando agitação, liderando a categoria "Presidentes dos EUA" e ocupando posições altas em biografias e lançamentos recentes na Amazon. Em sua memoir, Melania Trump, a ex-primeira-dama, oferece uma visão única de sua vida, desde suas origens humildes na Eslovênia até seu sucesso no mundo da moda, seu encontro casual com Donald Trump e suas experiências durante seu mandato como primeira-dama, oferecendo uma perspectiva íntima nunca totalmente revelada antes.

Leia também: