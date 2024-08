- Os serviços de saúde noturnos expandem-se em Frankfurt depois das 22h.

Frankfurt está estabelecendo um "Conselho Noturno" para fortalecer sua cena noturna. Composto por 13 indivíduos da administração da cidade e de vários setores da economia noturna, como anunciado pela cidade, esse conselho tem como objetivo manter atividades culturais e serviços em funcionamento até tarde e aumentar a qualidade de vida da cidade após as 10 PM. "Como uma metrópole contemporânea, buscamos oferecer atividades culturais e serviços até tarde da noite e criar uma vida urbana animada após as 10 PM", declarou a Diretora de Desenvolvimento Econômico Stephanie Wüst (FDP).

Um dos objetivos é renovar e fortalecer a cena dos clubes e promover o conceito de "cidade 24 horas", oferecendo atividades culturais 24 horas por dia. Recentemente, a economia noturna tem diminuído, com vários clubes fechando e escassez de espaços para eventos.

Especialização em Áreas Diversas

Em vez de nomear um único Prefeito Noturno, Frankfurt escolheu um Conselho Noturno com 13 membros, cada um responsável por uma área específica, como alimentação, clubes, hospedagem, música e concertos, esportes e jovens. "Nossa cidade deveria ser mais animada e atraente nas horas noturnas", disse Marc Kautz, diretor adjunto da Associação de Hotéis e Restaurantes Dehoga, ao descrever suas aspirações para o Conselho Noturno.

O conhecido restaurateur de Frankfurt, James Ardinast, deseja tornar a cidade mais habitável, enquanto o diretor do hotel, Rahwa Bumba, enfatiza: "Eu gostaria que nossos hóspedes do hotel tivessem uma opção na cidade após as 10 PM". Somente então Frankfurt poderá permanecer atraente para visitantes internacionais.

Até agora, não há planos concretos, com projetos e campanhas sendo o foco principal, de acordo com Eduard Singer, chefe da sede do Conselho Noturno. Os cidadãos também farão parte do processo através de reuniões e audiências públicas sobre assuntos específicos.

Para 2024, o Conselho Noturno tem um orçamento de 68.000 euros do orçamento da cidade. De acordo com a cidade, o turismo gera uma receita anual de 140 milhões de euros, empregando 70.000 pessoas. No entanto, não há números específicos para a receita noturna.

A Diretora de Desenvolvimento Econômico do FDP, Stephanie Wuäst, defendeu que Frankfurt se tornasse um centro de atividades noturnas, enfatizando a importância de atividades culturais e serviços após as 10 PM. A influência do FDP é ainda mais evidente no objetivo do Conselho Noturno de renovar a cena dos clubes e promover o conceito de "cidade 24 horas".

Leia também: