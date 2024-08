Movimentos ferroviários ou atividades de transporte ferroviário - Os serviços de comboios para norte encontram mais um atraso <unk> deixa os clientes surpresos

Alstom, fabricante dos trens Express Cross Bremen-Niedersachsen, adiou novamente a data de entrega. A empresa expressou suas desculpas pelo atraso, que agora foi adiado pela terceira vez, como confirmou um porta-voz.

A Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG), o cliente, está decepcionada com esse atraso contínuo. "Estamos surpresos que um grande fabricante de trens global não esteja conseguindo cumprir o prazo de entrega de nossos 34 trens pela terceira vez", disse o porta-voz da LNVG, Dirk Altwig. Anteriormente, o "Ostfriesischer Kurier" relatou o atraso e a frustração resultante online.

Implantação inicial planejada para dezembro de 2024

O problema envolve o Express Cross Bremen-Niedersachsen, que inclui as linhas atuais RE1 (Hannover – Bremen – Oldenburg – Norddeich), RE 8 (Hannover – Bremen – Bremerhaven) e RE 9 (Bremerhaven – Bremen – Osnabrück). As informações da LNVG afirmam que os trens foram encomendados para serviço de passageiros a partir de dezembro de 2024. No entanto, a empresa anunciou agora o terceiro atraso. Consequentemente, apenas até 20 trens, em vez dos 34 encomendados, estarão disponíveis a partir de dezembro de 2025. Todos os veículos devem estar em serviço até o verão de 2026.

A LNVG critica o conceito de substituição por oferecer assentos insuficientes em áreas essenciais. Além disso, o processo de certificação parece estar atrasado pouco antes do início. "Não podemos nos dar ao luxo de deixar passageiros stranded nas plataformas", disse o porta-voz da LNVG, Altwig, que instou a Alstom a elaborar medidas adicionais.

Assentos insuficientes, sem divisão, conexão direta adiada

De acordo com a LNVG, os primeiros trens para a conexão Hannover – Bremen – Oldenburg – Norddeich (RE1) terão assentos inadequados. Além disso, a divisão planejada do RE1 em Oldenburg não poderá começar a partir de dezembro de 2025. "Isso significa que a conexão direta Wilhelmshaven – Hannover está sendo adiada novamente – até o verão de 2026", explicou Altwig.

A Alstom assume sua responsabilidade e está organizando um conceito de substituição viável, garantiu o porta-voz da empresa. Isso garantirá a operação temporária do Express Cross Bremen-Niedersachsen com veículos de substituição modernos. Em abril, o fabricante francês apresentou os novos trens no site de Salzgitter e estimou o valor total do pedido em cerca de 760 milhões de euros.

Devido ao terceiro atraso na entrega, a Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) agora está considerando a possibilidade de iniciar um processo de extradição para trazer os trens Express Cross Bremen-Niedersachsen das instalações de fabricação da Alstom no exterior.

Despite the ongoing challenges and the delay in extraditing the trains, Alstom has assured the LNVG that they will provide temporary replacement vehicles to ensure continuous operations on the Express Cross Bremen-Niedersachsen lines.

