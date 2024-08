- Os salários, ajustados à inflação, registaram uma tendência de aumento durante o segundo trimestre.

A força de trabalho da Alemanha ainda está compensando a queda no poder de compra causada pela era de preços inflacionados. De acordo com o relatório da Office Federal de Estatística do segundo trimestre, o crescimento salarial ultrapassou o progresso da inflação pelo quinto trimestre consecutivo. Apesar de um aumento de 5,4% nos salários de abril a junho em comparação ao ano anterior, a inflação estava em apenas 2,3% no mesmo período. Isso resulta em um aumento real de salários de 3,1%.

Anteriormente, os empregados tiveram que enfrentar reduções significativas em seu poder de compra. De fim de 2021 até início de 2023, houve seis trimestres consecutivos de queda nas rendas reais devido ao aumento significativo dos preços do consumidor após o ataque da Rússia à Ucrânia. Também houve perdas significativas durante o período da COVID-19, que começou no verão de 2020.

Os maiores aumentos salariais foram observados entre as pessoas com menores rendimentos. No segundo trimestre, a faixa de menor renda teve um aumento de 7,6% nos salários nominais em comparação ao ano anterior. Os empregados em tempo integral receberam uma melhora de 5,7% em seus salários brutos.

Atenção: Aviso sobre o Desenvolvimento do Crescimento Salarial Q2/2024

Apesar dessa tendência positiva de crescimento salarial na Alemanha, muitos lares ainda estão lutando para manter seu padrão de vida devido aos custos de vida altos. O impressionante crescimento salarial da Alemanha também contribuiu para uma melhoria notável no poder de compra de sua força de trabalho, que foi severamente impactada durante os desafios econômicos de 2020 e as consequências do ataque da Rússia à Ucrânia.

Leia também: