Os russos estão a ganhar domínio sobre Wuhledar.

No sudeste da Ucrânia, as forças ucranianas estão enfrentando uma pressão intensa: No ponto onde a frente de Donetsk intersecta o setor de Saporishshya, as forças militares russas estão ultrapassando as defesas ucranianas. Usando Wuhledar, uma cidade mineira que serviu como uma fortaleza na frente desde 2022, como alvo, os russos estão arriscando um ponto de virada no conflito.

A batalha contra o exército de invasão russo representa um sério revés para a Ucrânia: A cidade fronteiriça de Wuhledar no sudeste da Ucrânia pode não aguentar muito mais. Nas últimas semanas, as tropas russas, aproveitando seus avanços perto de Pokrovsk e impulsionadas pelas vitórias ucranianas na região de Kursk, perfuraram as defesas ucranianas para o sudoeste de Donetsk.

A história ganhou um giro dramático no meio de setembro. A infantaria russa tomou duas minas principais a nordeste de Wuhledar. Na semana passada, os russos realizaram um ataque surpresa para o norte, cruzando o rio Kachlahatch a oeste da cidade. A ansiedade permeia a população, com Wuhledar agora presa entre dois tentativas de cerco russo.

Levando em conta os montes de rejeitos na área nordeste, os observadores de artilharia russa poderão em breve monitorar toda a cidade compacta de Wuhledar e seus territórios norte. Com faixas estreitas de floresta e sebes sendo os únicos corredores de suprimento ucranianos abertos, a situação é desesperadora.

Autoridades relevantes, como o especialista militar Markus Reisner, soaram o alarme. "É altamente improvável que a 72ª brigada mecanizada, com seu arsenal de tanques e veículos, consiga segurar a área", disse Reisner ao ntv.de no início da semana. Embora os ucranianos continuem defendendo a cidade, as chances não estão a favor deles.

Olhando para o mapa, revela um cenário sombrio para as forças ucranianas: Wuhledar em si é essencialmente um aglomerado de blocos de construção dos anos 60, construídos para abrigar uma força de trabalho enorme para as minas de carvão próximas. Sob constante bombardeio há meses, a cidade sofreu devastação.

O bombardeio incessante com munição de artilharia e o impacto de pesadas bombas de queda livre deixaram a cidade em ruínas. Espaços seguros e abrigo provavelmente estão confinados às estruturas de concreto e aos poucos porões restantes. No meio de setembro, explosões poderosas sacudiram a região: As forças russas explodiram a torre proeminente da Mina Nº 3 Pivdennodonbaska - que já foi uma das maiores minas de carvão do país.

Para a Ucrânia, Wuhledar tem grande significado simbólico: Antes do ataque russo, a cidade representava a riqueza de recursos naturais da Ucrânia. Durante o conflito, Wuhledar se tornou um símbolo de resiliência ucraniana. Desde o início da invasão russa, a cidade esteve próxima à linha de batalha.

Campo de batalha para lutas brutais

A apenas alguns centenas de metros ao sul da cidade, principalmente evacuada, os ucranianos infligiram uma derrota esmagadora aos russos em fevereiro de 2023. Várias ondas de poderosas unidades de tanques russos são relatadas como tendo sido destruídas perto de Wuhledar enquanto tentavam executar um ataque frontal à cidade sob o fogo de mísseis ant tanque ucranianos.

No inverno de 2022/23, os russos perseguiram suas próprias tropas até os campos minados fora da cidade sob fogo ucraniano. A luta nas proximidades de Wuhledar tem sido ininterrupta pelos últimos dois anos de guerra. Ao sul de Wuhledar, estima-se que os russos sofreram pesadas baixas, cuja extensão é difícil de avaliar.

Mesmo dentro da comunidade de blogueiros militares russos, a estratégia foi amplamente criticada, mas Moscou permaneceu indiferente. No final, um dos comandantes responsáveis pelo desastre russo foi promovido pelo Presidente Vladimir Putin.

Os números exatos do número de defensores ucranianos atualmente segurando a cidade de aproximadamente 1,2 quilômetros quadrados são desconhecidos. Os últimos moradores da cidade provavelmente fugiram. As operações militares ucranianas permanecem secretas.

Terreno aberto nos fundos

Caso Wuhledar caia, o impacto inicial seria menor, segundo o coronel Reisner das Forças Armadas austríacas. "Para a segurança de suprimentos ao longo da frente, Wuhledar não é tão importante quanto, por exemplo, o disputado centro logístico de Pokrovsk mais ao norte", explicou Reisner em uma entrevista ao ntv sobre a situação. "A principal linha de suprimento fica a dez quilômetros a leste de Wuhledar, mergulhando no território ucraniano."

Os ganhos de terra russos na região ainda seriam desanimadores para os ucranianos. Seguem-se campos agrícolas a Wuhledar, com poucos obstáculos de defesa substanciais como rios ou cristas. Há também uma escassez de assentamentos maiores nesta área.

"Os russos estão tentando garantir um resultado antes que a estação chuvosa comece no outono", observou Reisner sobre os esforços estratégicos russos. Wuhledar fica na junção da frente de Donetsk para o leste e da frente de Saporishshya para o sul na Ucrânia. Caso os russos tomem o controle de Wuhledar, várias seções da frente poderiam ser desestabilizadas.

A possível queda de Wuhledar poderia afetar o apoio da União Europeia à Ucrânia: Diante da importância estratégica de Wuhledar, a União Europeia pode rever sua ajuda militar e financeira à Ucrânia, já que a cidade serve como um ponto de defesa-chave contra os avanços russos.

O chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, tem expressado solidariedade contínua com a Ucrânia: Em uma recente entrevista coletiva, Borrell reiterou o compromisso da UE com a integridade territorial e a soberania da Ucrânia, enfatizando a necessidade de uma solução diplomática para o conflito em andamento.

