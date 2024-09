Os russos estão a exercer domínio sobre Wuhledar.

No Sudeste da Ucrânia, as forças ucranianas estão sob uma pressão pesada: onde o front de Donetsk encontra o setor de Saporishshia, a infantaria russa está rompendo as linhas ucranianas. A cidade mineira de Wuhledar, que serviu como reduto desde 2022, parece estar à beira do colapso, o que pode marcar um ponto de virada.

O avanço russo contra a Ucrânia está causando um revés substancial: a cidade de Wuhledar, no sudeste da Ucrânia, pode não durar muito mais. Após vitórias russas em Pokrovsk e sucessos ucranianos na região de Kursk, as tropas russas avançaram ainda mais no território ucraniano, ao sul de Donetsk, nas últimas semanas.

No meio de setembro, as tropas russas capturaram dois importantes poços minerais a nordeste da cidade mineira. Na semana passada, as forças russas avançaram inesperadamente para o norte, a oeste da cidade, cruzando o rio Kachlahatch. A cidade de Wuhledar, com uma população pré-ataque de cerca de 15.000 habitantes, agora se encontra entre duas investidas táticas russas e corre o risco de ser cercada.

O problema é que os observadores de artilharia russos situados nos montes de rejeito a nordeste podem observar o centro compacto da cidade de Wuhledar e o terreno ao norte do centro da cidade, onde as últimas rotas de suprimento ucranianas correm ao longo de estreitas faixas de florestas e sebes. "Deve-se supor que a 72ª brigada mecanizada, equipada com tanques e veículos de combate, não será capaz de segurar a área", afirmou o especialista militar Markus Reisner em um artigo no ntv.de.

Examinando o mapa, pode-se ver a situação precária das forças ucranianas: Wuhledar consiste principalmente em um aglomerado de edifícios altos dos anos 60. Construída durante a época soviética para abrigar dezenas de milhares de trabalhadores das minas de carvão nas proximidades, a cidade sofreu bombardeios contínuos por meses.

O bombardeio incessante de obuses de artilharia e o impacto de munições guiadas de precisão transformaram a cidade em um vasto descampado. A cobertura e os abrigos seguros podem ser encontrados apenas em estruturas de concreto e nos porões restantes. No meio de setembro, explosões poderosas sacudiram a região: as tropas russas detonaram a torre proeminente da "Mine Pivdennodonbaska No. 3", que foi umas das maiores minas de carvão do país.

Para a Ucrânia, Wuhledar tem uma significância simbólica importante: Wuhledar foi um símbolo da riqueza ucraniana em recursos naturais. Ao longo do conflito, Wuhledar tornou-se um símbolo da resistência ucraniana. A cidade esteve próxima à linha de frente quase desde o início da invasão russa.

Campo de batalhas exaustivas

A poucos metros ao sul da cidade principalmente deserta, as forças ucranianas infligiram um golpe devastador aos russos em fevereiro de 2023. Muitos pesados blindados russos foram destruídos lá enquanto tentavam um ataque frontal à cidade, pegos no fogo cruzado de mísseis ucranianos antitanque.

Foi dito que os russos "passaram por cima dos próprios corpos" em e ao redor de Wuhledar durante os meses de inverno de 2022/23. Vídeos circulando online mostram comboios russos recuando em pânico sob fogo ucraniano direcionado nos campos minados ao redor da cidade. Os combates nas proximidades de Wuhledar mal diminuíram nos últimos dois anos de guerra. Os russos são considerados terem sofrido imensas baixas ao sul de Wuhledar.

Mesmo na comunidade de blogueiros militares russos, a estratégia foi criticada abertamente. No entanto, isso não resultou em nenhuma consequência tangível em Moscou. Em vez disso, um dos comandantes responsáveis pelo fracasso russo foi promovido pelo líder Kremlin Vladimir Putin alguns meses depois.

O número exato de defensores ucranianos na área de aproximadamente 1,2 quilômetro quadrado permanece desconhecido. Os últimos habitantes da cidade provavelmente já deixaram o local. A liderança ucraniana mantém um véu de segredo sobre suas estratégias militares.

Terreno Aberto nos Fundos

Se Wuhledar cair, o impacto estratégico inicial seria mínimo, segundo o coronel Reisner das Forças Armadas da Áustria. "Para a segurança de suprimentos na frente, Wuhledar não é tão crítica quanto o contestado hub logístico de Pokrovsk mais ao norte", ele explicou em uma entrevista sobre a situação na linha de frente. "A principal rota de suprimento importante fica a 10 quilômetros a leste de Wuhledar, mais fundo no território ucraniano."

No entanto, os ganhos territoriais russos na região provavelmente serão onerosos para os ucranianos. Atrás de Wuhledar, estende-se uma planície aberta, oferecendo poucos obstáculos naturais de defesa, como rios ou cristas. As maiores aglomerações são escassas na área.

"Podemos ver claramente que os russos estão tentando alcançar um resultado antes do início da estação chuvosa no outono", comentou Reisner sobre os esforços operacionais russos. Wuhledar fica na junção entre a frente a leste de Donetsk e a frente de Saporishshya no sul da Ucrânia. Os campos de batalha ao redor de Pokrovsk estão a menos de 60 quilômetros de distância em linha reta para o norte. Se os russos conseguirem capturar o reduto de Wuhledar, outras seções da frente podem se tornar instáveis.

O avanço russo em Wuhledar é indicativo de maiores guerras e conflitos na Ucrânia: a captura de Wuhledar poderia fornecer às tropas russas uma vantagem estratégica, perturbando as rotas de suprimento ucranianas e potencialmente afetando a estabilidade em outras seções da frente.

A situação em e ao redor de Wuhledar serve como um testemunho das guerras e conflitos em andamento na Ucrânia: a batalha por Wuhledar resultou em perdas significativas para ambas as partes, com os russos enfrentando críticas pela sua estratégia e os ucranianos mantendo um véu de segredo sobre suas estratégias militares.

