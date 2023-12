Os rivais do Partido Republicano de Trump enfrentam um ato de equilíbrio em relação à decisão do Colorado, com as convenções do Iowa a aproximarem-se rapidamente

No entanto, o governador da Flórida, Ron DeSantis - que criticou a decisão do Colorado - também usou a decisão para questionar se Trump pode vencer no próximo ano, argumentando na manhã de quarta-feira que nomear o ex-presidente tornaria a eleição de 2024 sobre "todas essas coisas legais".

As respostas dos rivais de Trump mostram o equilíbrio que eles enfrentam a poucas semanas dos primeiros votos serem lançados na disputa de nomeação do Partido Republicano. A contínua popularidade de Trump junto da base do partido, apesar dos seus actuais problemas legais, significa que têm de o defender, ao mesmo tempo que defendem que está na altura de o partido seguir em frente.

DeSantis, em campanha em Urbandale, Iowa, descreveu a decisão do Colorado como uma conspiração democrata para "solidificar o apoio nas primárias" a Trump porque, afirmou o governador da Florida, o partido vê-o como o republicano mais fácil de derrotar em novembro.

Ele disse que outras Supremas Cortes estaduais também poderiam tentar manter Trump fora das urnas em 2024. Nomear outra pessoa, disse DeSantis, "nos daria nossa melhor chance de vencer".

"Toda a eleição geral vai ser toda essa coisa legal", disse ele. "Olha, é injusto. Mas a questão é: será que isso vai funcionar? E acho que eles têm um manual que, infelizmente, vai funcionar. E isso vai dar a Biden ou ao democrata ou a quem quer que seja a capacidade de passar por cima desta coisa. É esse o plano deles. É isso que eles querem".

O argumento de DeSantis sobre a elegibilidade é semelhante ao que muitos dos rivais primários de Trump fizeram depois de suas acusações em um caso de dinheiro secreto em Nova York, uma investigação de interferência eleitoral na Geórgia e investigações federais sobre os eventos em torno da insurreição de 6 de janeiro de 2021 e seu suposto manuseio incorreto de documentos confidenciais.

"Queremos que 2024 seja sobre este julgamento, aquele caso, este caso, tendo que colocar centenas de milhões de dólares em coisas legais?" DeSantis disse na quarta-feira. "Ou queremos que 2024 seja sobre seus problemas, sobre o futuro do país, com um candidato que será capaz de processar esse caso contra a esquerda, assim como eu tenho sido capaz de fazer na Flórida?"

"Esse é um caminho para vencer", disse ele.

O Supremo Tribunal do Colorado decidiu, na terça-feira, que Trump é constitucionalmente inelegível para as eleições primárias do próximo ano, uma vez que a proibição da 14ª Emenda de insurreccionais ocuparem cargos públicos abrange a sua conduta em 6 de janeiro.

Embora o Supremo Tribunal dos Estados Unidos tenha a palavra final sobre o assunto, a decisão do Colorado, à primeira vista, representa um novo nível de responsabilização de Trump pelos seus esforços para anular as eleições presidenciais de 2020.

No entanto, tal como as suas quatro acusações criminais este ano, também pode servir como um impulso para a sua candidatura de regresso à Casa Branca. Essas acusações energizaram os apoiantes e levaram a base do partido a unir-se em torno de Trump.

A decisão do Colorado ocorre a menos de quatro semanas da primeira competição do calendário de nomeações do Partido Republicano: as caucuses de Iowa, a 15 de janeiro. Qualquer manifestação em torno do antigo presidente, que tem uma liderança dominante nas sondagens nacionais e nas primeiras primárias estaduais, deixaria os seus rivais republicanos com pouco tempo para mudar a trajetória da corrida.

O presidente Joe Biden disse na quarta-feira que deixaria para os tribunais as questões sobre a elegibilidade de Trump para concorrer novamente ao cargo principal.

"Mas ele certamente apoiou uma insurreição. Não há dúvidas sobre isso. Nenhuma. Zero", disse Biden aos jornalistas depois de desembarcar do Air Force One em Milwaukee. "Ele parece estar a duplicar tudo".

Nikki Haley, a ex-governadora da Carolina do Sul e embaixadora dos EUA nas Nações Unidas sob Trump, disse que quer derrotar seu antigo chefe "justo e honesto", sem intervenções como a decisão do Colorado.

Ela disse a uma multidão na terça-feira à noite em Agency, Iowa, que "a última coisa que queremos são juízes nos dizendo quem pode e não pode estar na votação".

"Quero ver isto nas mãos dos eleitores. Vamos ganhar isto da maneira correcta", afirmou.

O ex-governador de Nova Jersey Chris Christie - um dos críticos mais estridentes de Trump na corrida do Partido Republicano de 2024, que defendeu a acusação do ex-presidente por promotores federais - disse na terça-feira que "as pessoas neste país merecem ter um julgamento antes que os direitos sejam retirados delas".

Mesmo reconhecendo que os seus comentários podem ser "contra-intuitivos", dadas as suas críticas de longa data ao antigo presidente, Christie disse em Bedford, New Hampshire, que seria "mau para o país" que um tribunal mantivesse Trump fora das eleições.

"Não acredito que Donald Trump deva ser impedido de ser presidente dos Estados Unidos por qualquer tribunal. Acho que ele deve ser impedido de ser presidente dos Estados Unidos pelos eleitores deste país", disse Christie.

E acrescentou: "Acho que causaria muita raiva neste país se as pessoas tivessem a escolha tirada delas. Eu preferia que elas fizessem a escolha de que ele não merece".

O empresário Vivek Ramaswamy, que se alinhou mais de perto com Trump do que a maioria dos outros candidatos republicanos de 2024, chamou a decisão do Colorado de "ataque real à democracia" e "interferência eleitoral".

Ramaswamy prometeu retirar-se das primárias do Partido Republicano do Colorado, a menos que Trump tenha permissão para estar na votação.

"A decisão de hoje é a mais recente tática de interferência eleitoral para silenciar os opositores políticos e fazer pender a eleição para qualquer fantoche que os democratas apresentem desta vez, privando os americanos do direito de votar no candidato da sua escolha", escreveu ele no X, a plataforma anteriormente conhecida como Twitter.

O único candidato do Partido Republicano a apoiar a decisão do Colorado foi o ex-governador do Arkansas Asa Hutchinson, cuja campanha se baseia na sua oposição a Trump. No entanto, Hutchinson está a ser sondado com apenas um dígito e não se qualificou para os últimos três debates das primárias do Partido Republicano - apesar de ter afirmado na terça-feira à noite no X que tinha previsto o cenário do Colorado no primeiro debate do partido.

"A constatação factual de que ele apoiou a insurreição vai assombrar a sua candidatura", disse Hutchinson.

Kit Maher, Kevin Liptak, Ebony Davis, Veronica Stracqualursi, Alison Main, Aaron Pellish e David Wright da CNN contribuíram para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com