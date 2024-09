Os resultados não publicados indicam uma maior demanda por transições de identidade de gênero do que o previsto pelas autoridades federais

Após a entrada em vigor da Lei de Autodeterminação, parece que um número maior de pessoas está optando por modificar seu identificador de gênero do que o governo federal havia previsto. Até o final de agosto, aproximadamente 15.000 indivíduos em toda a Alemanha haviam apresentado tais pedidos, como relatado pela "Der Spiegel" na última sexta-feira. Inicialmente, a coalizão que apoiou a lei projetou cerca de 4.000 casos anualmente em seu projeto de lei.

A Lei de Autodeterminação foi aprovada pelo Bundesrat em maio, permitindo que adultos que se identificam como transgêneros, intersexuais ou não binários alterem seu identificador de gênero com uma simples declaração na prefeitura local. A legislação entrará em vigor em 1º de novembro de 2024, mas aqueles envolvidos já podem se registrar em suas prefeituras locais a partir de 1º de agosto. Em seguida, haverá um período de espera de três meses antes que o identificador de gênero possa ser oficialmente atualizado.

Para esta análise de dados, a "Der Spiegel" obteve figuras de 53 municípios escolhidos aleatoriamente. O conjunto de dados incluiu comunidades rurais, cidades pequenas e grandes de ambos os lados da Alemanha. Os dados foram então ajustados para espelhar a distribuição populacional da Alemanha.

De acordo com os dados, há uma média de 1,8 aplicações para modificação de gênero a cada 10.000 residentes na Alemanha. Áreas urbanas maiores exibem números acima da média, com cerca de 2,5 aplicações. Cidades pequenas e subúrbios apresentam taxas semelhantes à média nacional, com uma média de 1,8 aplicações a cada 10.000 residentes. Em áreas rurais, pode-se esperar uma média de 0,9 aplicações a cada 10.000 residentes. Não foram observadas disparidades significativas entre a Alemanha Oriental e Ocidental.

Aqueles que optam por modificar seu gênero também são obrigados a escolher um novo nome próprio caso seu nome original não corresponda à sua nova identidade. A "Der Spiegel" relata que cerca de 97% das pessoas que se registraram até agora pretendem fazer essa alteração. Menores representam aproximadamente 5% dos pedidos recebidos até agora.

