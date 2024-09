Os resultados iniciais indicam: vitórias da AfD na Turíngia, provavelmente a CDU requer diálogos com esquerdistas, verdes e FDP fora do partido.

Em Thuringia, o Alternativa para a Alemanha (AfD) conseguiu o maior número de votos em uma eleição estadual alemã pela primeira vez. Liderada pelo candidato principal Björn Höcke, o partido conseguiu uma vitória esmagadora de 32,8% no resultado final. Infelizmente, devido à relutância de todos os partidos democráticos, a AfD não poderá formar um governo. O União Democrata-Cristã (CDU), a segunda força mais forte, é esperada para buscar o apoio do Esquerda para um governo de coalizão estável, com um assento a menos que a maioria quando unida ao Partido Social-Democrata (SPD) e ao Partido Democrata-Liberal (FDP).

Às 23h03, a Esquerda garantiu mandatos diretos na Saxônia, permitindo que ela entre no parlamento, embora tenha ficado abaixo do limite de 5% com base nas previsões. Como resultado, a coalizão governante da CDU, os Verdes e o SPD não possui mais uma maioria.

O líder do Partido Verde, Omid Nouripour, atribui os resultados das eleições estaduais da Saxônia e da Thuringia principalmente a questões de migração e à situação na Ucrânia. "Claramente, a migração e a questão da paz na Ucrânia tiveram um papel significativo à medida que a eleição se aproximava", afirmou Nouripour à Phoenix TV. Embora o governo federal esteja lidando com esses assuntos, "estamos pagando um preço porque essa coalizão entrega, mas se prejudica com desentendimentos desnecessários".

A coalizão na Thuringia sob o Ministro-Presidente Ramelow chegou ao fim, com a aliança sem precedentes da CDU, a Esquerda e o SPD sendo a candidata mais provável para uma coalizão governamental. Segundo as projeções atuais, esse agrupamento está um assento abaixo da maioria no parlamento estadual, dependendo do apoio da Esquerda.

O candidato principal da CDU, Mario Voigt, não conseguiu o mandato direto em sua circunscrição na Thuringia. Com 37,4% dos primeiros votos no distrito de Saale-Holzland II, Voigt ficou atrás do candidato da AfD, Wiebke Muhsal, que recebeu 39,2%. Nas eleições estaduais de 2019, Voigt conseguiu ser eleito diretamente para o parlamento estadual.

Mais de um terço dos jovens eleitores na Thuringia votou na AfD, um partido classificado como extremista de direita pela agência de inteligência interna. De acordo com uma pesquisa realizada pela infratest-dimap para a ARD, 38% dos eleitores de 18 a 24 anos na Thuringia votaram na AfD. A Esquerda e a CDU tiveram os segundos e terceiros lugares, com 16% e 13%, respectivamente. Os Verdes tiveram o pior desempenho entre os jovens eleitores, com apenas 6% dos votos a seu favor.

O Ministro-Presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, garantiu o mandato direto em sua circunscrição de Görlitz II, com 47,2% dos votos, uma clara vantagem sobre o candidato da AfD, que recebeu 39,4%. Interessantemente, o partido de Kretschmer teve um desempenho pior em sua circunscrição, obtendo apenas 34,2% dos votos, enquanto a AfD obteve 37,3%.

As projeções atuais para a Saxônia da ARD e ZDF indicam a CDU claramente à frente da AfD. De acordo com tanto a infratest Dimap (ARD) quanto o Grupo de Pesquisa Wahlen (ZDF), a CDU tem uma vantagem de cerca de 1% sobre a AfD, com 31,5-31,8% em comparação com os 30,4-30,8% da AfD. Inicialmente, o Grupo de Pesquisa Wahlen mostrou uma disputa apertada entre a CDU e a AfD, com a AfD ameaçando ultrapassar a vantagem estreita da CDU. No entanto, a projeção da ARD indicou consistentemente a clara vantagem da CDU.

O "desejo do coração" de Ramelow para a noite - que a AfD não receberia menos de um terço de todos os votos - parece altamente improvável de se concretizar, o que poderia resultar em uma maioria de bloqueio para decisões que exigem uma maioria de dois terços.

Apesar dos resultados ruins nas eleições estaduais da Thuringia e da Saxônia, o chanceler federal Olaf Scholz pode continuar a contar com o apoio de seu partido, o SPD, de acordo com o presidente do SPD, Lars Klingbeil. Em uma entrevista à ZDF, Klingbeil afirmou: "E eu, como presidente federal do partido, espero que todos trabalhem ainda mais do que têm feito". O partido deve lutar coletivamente para recuperar votos, disse Klingbeil.

21h02 Vice-presidente do FDP Kubicki: "Coalizão de Trânsito Perdeu Seu Mandato"Após o desempenho decepcionante das partes da coalizão de trânsito nas eleições da Saxônia e da Thuringia, o vice-presidente do FDP, Wolfgang Kubicki, sugeriu consequências para a coalizão nacional. "Os resultados das eleições mostram: a coalizão de trânsito perdeu seu mandato", escreveu Kubicki no "X". Se uma parcela substancial de eleitores rejeita a coalizão dessa maneira, deve haver consequências. A percepção pública é de que "essa coalizão está prejudicando o país", mencionou Kubicki. O FDP não conseguiu ultrapassar o limite de 5% em ambas as eleições estaduais e atualmente é projetado em um mísero 1%.

20:37 Saxônia: O Partido da Esquerda Parece Provável que Ganhe Cadeiras Parlamentares Despite a 4% Drop Despite significativas perdas, o Partido da Esquerda está no caminho certo para entrar no parlamento estadual da Saxônia. Apesar de não atingir a meta de 5% com os segundos votos, está projetado em 4,3% pela última estimativa do ZDF. No entanto, dois candidatos diretos do Partido da Esquerda em distritos de Leipzig têm uma vantagem substancial sobre seus concorrentes. Conseguir duas mandatos diretos poderia garantir ao Partido da Esquerda algumas cadeiras no novo parlamento estadual. Esses potenciais vencedores também poderiam garantir as primeiras posições na lista estadual de seu partido, potencialmente negando à atual coalizão de CDU, SPD e Verdes uma maioria. O Ministro-Presidente Kretschmer então precisaria do BSW para uma maioria governante.

20:28 Projetado Vencedor da Turíngia: A Participação do AfD Continua a Crescer Segundo a última projeção dos resultados das eleições na Turíngia do ZDF, a participação do AfD está aumentando ainda mais, alcançando 33,4%. A CDU está em 23,8%, o SWB em 15,5%, o Partido da Esquerda em 11,9%, o SPD em 6,0% e os Verdes em 3,4%. O FDP não consegue ultrapassar 1,2%.

20:17 Projetado Vencedor da Saxônia: A Vantagem da CDU Sobre o AfD se Reduz De acordo com a última projeção dos resultados das eleições na Saxônia do ZDF, a CDU na Saxônia só tem uma vantagem de 0,1 ponto percentual sobre o AfD. Os cristãos-democratas estão em 31,5%, com o AfD de extrema-direita logo atrás com 31,4%. Na Turíngia, o AfD superou significativamente a CDU, de acordo com as projeções. Os Verdes na Saxônia estão atualmente em 5,1% e enfrentam incertezas quanto às suas cadeiras parlamentares. O Partido da Esquerda, com uma projeção de 4,3%, tem poucas chances de entrar no parlamento. O SPD, com 7,6%, está seguro no parlamento estadual.

19:56 Turíngia: O Assento Parlamentar Direto de Höcke é Incerto A entrada direta do líder da fração do AfD, Björn Höcke, no parlamento estadual da Turíngia é incerta. Com 68 dos 74 distritos eleitorais apurados, o candidato da CDU, Christian Tischner, lidera com 42,3% dos votos em relação aos 40,4% de Höcke. Se Tischner vencer uma maioria no distrito eleitoral de Greiz II, Höcke não conseguirá um mandato direto e terá que confiar em uma cadeira através da lista estadual, onde é o primeiro na fila. No entanto, se muitos candidatos diretos do AfD forem bem-sucedidos, ninguém mais do partido entrará no parlamento através da lista estadual.

19:50 Höcke sobre o Sucesso do AfD: "A Estratégia do Muro Falhou" Na Turíngia, o AfD está prestes a entrar no parlamento estadual como a força principal. "A estratégia do muro falhou", conclui o candidato principal do AfD, Björn Höcke. Em uma entrevista à ntv, ele classifica o resultado da eleição como "histórico" e discute a formação do governo que se aproxima.

19:42 Ramelow sobre a Queda do Partido da Esquerda: "Fomos Canibalizados" O ministro-presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, atribui o "canibalismo" de seu Partido da Esquerda a duas causas: "Primeiro, uma CDU que constantemente equiparou o AfD e o Partido da Esquerda, sempre empurrando o 'exclusivismo' em nossa direção, apesar de ter moldado factualmente a terra conosco por cinco anos", disse o chefe do governo à ntv. Como outro fator para a queda do Partido da Esquerda, Ramelow nomeou "um BSW que anunciou que venceria 17% dos votos para o AfD e, na realidade, agora levou nossos votos embora". No entanto, Ramelow ainda pode comemorar a alta participação dos eleitores.

19:26 Nouripour sobre o Sucesso do AfD: "Meus Pensamentos Estão com Aqueles que Têm Medo" O AfD está ganhando mais de 30% nas eleições estaduais da Saxônia e Turíngia, deixando para trás os partidos do arco-íris. O líder do partido Verde, Omid Nouripour, vê o resultado das eleições do AfD como um "ponto de virada" e um chamado para defender a democracia juntos.

19:13 Última Projeção para a Saxônia: a Vitória da CDU se Tornou Mais Aperta A última projeção do ZDF revela o AfD e a CDU na Saxônia empatados: os cristãos-democratas estão liderando com 31,7%, quase empatados com os 31,4% dos votos do AfD. O BSW fica em 11,4%, o SPD em 7,8%. Os Verdes estariam mais seguros no parlamento estadual com 5,5%, enquanto o Partido da Esquerda não conseguiria ultrapassar a meta de 5% com 4,3%.

7:08 Wagenknecht Propõe Aliança com a CDU e o SPD na Turíngia A líder do Partido da Esquerda na Turíngia, Sahra Wagenknecht, está buscando uma coalizão com a CDU e possivelmente também com o SPD. Wagenknecht afirmou: "Realmente esperamos poder formar um bom governo com a CDU - provavelmente também com o SPD". Depois de cinco anos de governo de minoria, os habitantes da Turíngia buscam um governo majoritário estável que aborde questões prementes como a "falta significativa de professores". Além disso, eles querem um governo estadual que "fale alto" na política federal, promovendo a paz, a diplomacia e se opondo ao deployment de mísseis dos EUA na Alemanha. Wagenknecht excluiu qualquer coalizão com o AfD na Turíngia.

De acordo com uma projeção da ZDF para os resultados das eleições na Turíngia, a AfD está mostrando ainda mais sucesso do que o inicialmente previsto. Segundo essa avaliação, o partido de extrema direita está garantindo 33,1% dos votos no estado. A CDU está em 24,3%, a aliança de Wagenknecht em 15%, enquanto a Esquerda, que atualmente tem Bodo Ramelow como Presidente do Estado, está perdendo quase 8 pontos percentuais e agora está em 11,7%. O SPD está em 6,6%, e os Verdes em 4% dos votos.

Políticos do Partido Verde na Alemanha estão abalados com o sucesso da AfD na Turíngia, ainda mais do que a derrota nas eleições estaduais. A vice-presidente do Bundestag Katrin Göring-Eckardt vê o sucesso dos extremistas de direita como uma "decepção" para a Alemanha. O líder do partido Omid Nouripour sente que o fracasso de seu partido é "mínimo", dado que a AfD se tornou a força mais forte em um parlamento estadual.

O atual Ministro-Presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, vê a CDU como uma base sólida na coalizão de governo. "Temos every razão para comemorar", disse Kretschmer em sua festa eleitoral. "Atrás de nós estão cinco anos difíceis", disse ele, reconhecendo que as pessoas na Saxônia depositaram sua confiança na CDU em vez de lançar um voto de protesto. "Sabemos o quanto as pessoas estão decepcionadas com o que está acontecendo em Berlim."

De acordo com projeções iniciais da ZDF, a vantagem da CDU sobre a AfD nas eleições estaduais da Saxônia diminuiu: a CDU agora tem apenas uma ligeira vantagem, com 31,9%, em comparação com os 31,3% da AfD. A Esquerda, que atualmente tem Bodo Ramelow como Presidente do Estado, está perdendo quase 8 pontos percentuais e agora está em 11,6%. O SPD está em 7,8%, enquanto os Verdes mal conseguiriam entrar no parlamento estadual com 5,2% dos votos, e a Esquerda ficaria de fora com 4,5%.

A chefe federal do partido AfD, Alice Weidel, está defendendo a participação de seu partido no governo na Turíngia e na Saxônia. "Em circunstâncias normais, seguindo as práticas neste país, o partido mais forte - que é a AfD - deveria iniciar conversas exploratórias", diz Weidel na ARD, referindo-se à Turíngia. "O eleitor quer que a AfD esteja envolvida no governo. Nós representamos 30% dos eleitores em ambos os estados federais, e sem nós, um governo estável não é sequer possível."

O secretário-geral do SPD, Kevin Kuhnert, reconheceu os resultados modestos de seu partido nas eleições da Turíngia e da Saxônia. "Esta não é uma noite para comemorar para o SPD", disse ele na ARD. O SPD vem enfrentando desafios há anos. "Havia um risco real de sermos expulsos dos parlamentos estaduais", disse Kuhnert. "Lutar vale a pena, somos necessários." Ele enfatizou que muita coisa precisa mudar, incluindo explicar mais e ouvir os eleitores. Quando perguntado sobre o chanceler Olaf Scholz, ele disse: "Precisamos explicar nossa política coletivamente."

O líder do grupo parlamentar da AfD, Björn Höcke, vê o resultado da Turíngia como "histórico". A AfD agora é o partido popular mais popular no estado federal, e ele acredita que a mudança só virá com a AfD.

O líder do partido AfD, Tino Chrupalla, está exultante com os resultados de seu partido, afirmando que a vontade dos eleitores trouxe uma mudança política em ambos os estados federais. A AfD agora está aberta a negociações com todos os partidos. "Na Saxônia, estamos lado a lado com a CDU", disse ele, destacando que a AfD quer governar no melhor interesse da Saxônia.

O secretário-geral da CDU, Carsten Linnemann, declarou que não haveria parceria com a AfD na Turíngia ou na Saxônia. Ele enfatizou isso firmemente, falando à ARD. A CDU visa formar governos a partir do coração do parlamento, expressando confiança em que terá sucesso nisso. Segundo ele, a CDU, como o último remanescente de um partido popular, é o "baluarte". Ele acrescentou que os partidos do semáforo levaram um golpe.

18:13 Previsões para Saxônia: CDU Levemente à Frente da AfD, BSW em 12%, Verdes Enfrentando DificuldadesAs primeiras previsões para a eleição estadual da Saxônia revelam a CDU na liderança com 31,5% dos votos, ligeiramente à frente da AfD com 30%. O BSW é a terceira força mais forte com 12%, enquanto o SPD mantém uma posição no parlamento estadual com 8,5%. Os Verdes estão lutando para se manter com 5,5%. A Esquerda está fora do cenário com 4%, e o FDP não consegue garantir uma cadeira no novo parlamento.

18:10 Previsões para Turíngia: Maioria da AfD, BSW em Dígitos Duplos na SaxôniaAs primeiras previsões para a eleição estadual da Turíngia mostram a AfD com uma maioria esmagadora de votos, com 30,5%, seguida de perto pela CDU com 24,5%. A Esquerda fica em terceiro lugar com 12,5%, e o SPD consegue garantir uma posição no parlamento estadual com 7%. O BSW também ganha uma cadeira no parlamento estadual com 16%. Os Verdes e o FDP ficam abaixo de 5%.

18:01 AfD Leva na Turíngia, BSW Brilha na SaxôniaOs resultados iniciais após a eleição estadual da Turíngia preveem a AfD como a líder, uma tendência antecipada por muitos. O SPD consegue ultrapassar a meta de 5%, enquanto os Verdes e o FDP não alcançam esse objetivo. Na Saxônia, o BSW alcança um resultado de dígitos duplos sem expectativas anteriores. A CDU lidera de perto a AfD nestes resultados. A Esquerda e o FDP não devem garantir uma cadeira no parlamento estadual, de acordo com as projeções, enquanto os Verdes permanecem.

17:18 Cadeira de Höcke no Parlamento Estadual em PerigoO líder da fração da AfD, Björn Höcke, pode não garantir uma cadeira no futuro parlamento estadual da Turíngia. Seus fortes colegas de partido poderiam representar uma ameaça para ele. Vários de seus colegas da AfD têm uma alta chance de vencer mandatos diretos. No entanto, Höcke se encontra em uma posição desafiadora com um forte concorrente, Christian Tischner do CDU, em sua circunscrição, Greiz II. Se Tischner vencer e a AfD ganhar mais mandatos diretos do que sua cota permitida, ninguém poderá entrar no parlamento por meio da lista estadual, nem mesmo Höcke, que atualmente ocupa a primeira posição. Nesse caso, a AfD pode tentar persuadir um candidato direto bem-sucedido a renunciar à sua cadeira, permitindo que Höcke mantenha seu mandato.

16:48 Festa da AfD na Turíngia Provavelmente Ignorada pela Mídia TradicionalHá uma forte possibilidade de que a festa da AfD na Turíngia não receba cobertura da mídia tradicional. A partido, classificado como extremista de direita pela agência de inteligência interna, tentou excluir vários meios de comunicação do evento. No entanto, um tribunal proibiu essa ação, levando a partido estadual a banir toda a imprensa. Um porta-voz do partido citou problemas organizacionais, observando que não havia espaço suficiente no local para todos os representantes da mídia que buscavam credenciamento.

16:29 Quase um Quarto dos Eleitores Com direito a voto Vota por Correio na SaxôniaPara a eleição rotulada como "decisiva" pelo ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, quase um quarto dos eleitores já votou por correio. O comissário eleitoral do estado espera que 24,6% dos eleitores tenham votado por correio. A participação durante o voto antecipado foi ligeiramente maior do que em 2019.

15:52 Höcke Vota em Lada, Ramelow com a EsposaO líder da AfD no estado da Turíngia e candidato principal, Björn Höcke, votou ao meio-dia. Ele chegou à sua seção eleitoral em Bornhagen, no distrito de Eichsfeld, em um Lada Niva, um veículo off-road russo. Enquanto isso, o ministro-presidente Bodo Ramelow votou na capital do estado, Erfurt, acompanhado por sua esposa, Germana Alberti vom Hofe. Ramelow, de 68 anos, tem sido o líder do estado desde 2014, liderando uma coalizão de minoria mais recentemente.

15:40 Maior Participação do que da Última VezNa Turíngia, 44,4% dos eleitores já haviam votado às 14h, o que representa um aumento de mais de dois pontos em relação à última eleição, cinco anos atrás. Com os votos por correio ainda não contabilizados, o comissário eleitoral prevê uma alta participação. Na Saxônia, a participação também foi ligeiramente maior do que em 2019. O comissário espera muitos mais votos por correio do que em 2019. As urnas em ambos os estados fecham às 18h.

15:13 "Kretschmer Espera que os Partidos da Coalizão Cheguem ao Parlamento Estadual"

14:40 Preocupações Principais para a Saxônia e a TuríngiaUma pesquisa significativa sugere que cerca de um terço dos eleitores da Saxônia e da Turíngia planejam votar na AfD nas eleições de 1º de setembro. Essa pesquisa traz à tona as preocupações e questões predominantes que estão por trás dessa tendência, com a imigração sendo apenas uma delas.

14:13 Höcke Pula Interação Pós-votaA figura principal da AfD na Turíngia, Björn Höcke, passou pela seção eleitoral em Bornhagen ao meio-dia para votar, mas não ficou por perto. Não houve discussões com jornalistas no local. Anteriormente, Höcke mudou sua circunscrição eleitoral de Eichsfeld para Greiz após uma derrota contra o candidato do CDU em sua circunscrição original. No entanto, ele enfrenta uma derrota prevista contra o CDU em Greiz também.

13:50 Votação ao meio-dia na Turíngia espelha figuras de 2019A votação na Turíngia permaneceu consistente com a eleição parlamentar de 2019 até ao meio-dia. De acordo com o monitor do estado, aproximadamente 32% dos eleitores inscritos haviam votado nas urnas até ao meio-dia. Os votos por correio não estão incluídos nestas estatísticas. Ao mesmo tempo, na eleição do estado de 2019, a taxa de participação foi registada em 31,2%. A eleição do estado atraiu mais interesse do que as eleições europeias e locais realizadas anteriormente neste ano, com uma taxa de participação de 24,3% no mesmo período.

13:29 Saxônia espera alta taxa de participaçãoUma alta taxa de participação é esperada para a eleição do estado da Saxônia. Até ao meio-dia, 25,8% dos eleitores inscritos haviam exercido o seu direito de voto de acordo com a Oficina Estadual de Estatística de Kamenz. Neste ponto da eleição do estado de 2019, a percentagem era de 26,2%. Os votos por correio ainda não estão incluídos nos registos preliminares. Estima-se que cerca de 24,6% dos eleitores inscritos optarão pelo voto por correio desta vez, em comparação com 16,9% em 2019. A eleição do estado decorreu sem problemas de manhã.

13:11 Lucke prevê impacto significativo da saída da SPD do parlamento da TuríngiaOs resultados das eleições estaduais da Saxônia e Turíngia ainda são desconhecidos. Albrecht von Lucke, cientista político, diz ao ntv que se a SPD não conseguir entrar no parlamento do estado, isso teria um impacto altamente significativo, quase como um terremoto. Lucke discute a eleição e suas potenciais consequências.

12:44 Estação de votação de Gera investiga ameaçasA polícia de Gera está a investigar uma ameaça feita contra a estação de votação. Um homem com uma t-shirt do AfD foi à estação de votação para votar de manhã. Quando lhe foi pedido que removesse a t-shirt, uma vez que a publicidade partidária era proibida dentro da estação de votação, ele assim fez, mas ficou zangado ao sair e ameaçou regressar. A polícia registou a queixa e advertiu-o. Além disso, a polícia de Erfurt está a investigar a graffiti "Höcke é um nazi" perto das estações de votação como vandalismo.

12:15 Correctiv aconselha contra assinar cédulas de voto para proteger contra fraudeA rede de investigação Correctiv emitiu alertas sobre uma ideia equivocada recorrente de que as assinaturas nas cédulas de voto podem proteger contra a manipulação dos votos. A oficina do presidente federal confirmou ao Correctiv que os eleitores não devem assinar as cédulas de voto devido ao risco para o segredo do voto - uma omissão que anula a cédula de voto inteira.

11:51 Voigt antecipa "relações de maioria sólida"O candidato principal da CDU na Turíngia, Mario Voigt, já votou. Voigt expressou gratidão aos eleitores da Turíngia que esperam participar na determinação do futuro do estado e deu as boas-vindas à perspectiva de "relações de maioria sólida" para a renovação do estado.

11:25 Sonneberg regista aumento de ataques de extrema-direitaDesde que Sonneberg foi liderada por um político do AfD, os críticos e os envolvidos relatam um aumento de relatórios, com muitos a optarem por deixar o seu trabalho devido a ameaças. Além disso, a frequência de ataques de extrema-direita supostamente aumentou cinco vezes num ano. Os especialistas correlacionam o aumento com o líder do distrito do AfD.

10:57 Kretschmer dirige-se à estação de votação de DresdenO ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, considera esta eleição do estado como "provavelmente a mais significativa em 34 anos". Ao votar em Dresden, Kretschmer agradeceu a muitas pessoas que votaram de forma diferente no passado, mas que agora optaram pela "força principal no centro burguês", ou seja, a União Saxã. Kretschmer vê este espírito comum como essencial para a formação do governo que sirva a região. A segurança e a estabilidade tornaram-se prioritárias para o CDU, uma vez que o partido enfrenta uma forte competição do AfD nas sondagens.

09:59 "Eleição historicamente insensível": Historiador critica a escolha da data para as eleições na Saxônia e TuríngiaO historiador Peter Oliver Loew critica a marcação das eleições estaduais da Saxônia e Turíngia a 1 de Setembro, que marca o 85.º aniversário da invasão da Polónia pela Alemanha em 1939. Loew, director do Instituto Alemão-Polaco, expressou a sua desaprovação ao Redaktionsnetz Deutschland (RND), declarando que "qualquer pessoa que tenha achado uma boa ideia realizar eleições no primeiro de Setembro claramente falta de sensibilidade para a história". Em referência ao AfD, classificado como "seguramente de extrema-direita" pela agência de inteligência interna em ambos os estados, Loew expressou preocupações com potenciais associações negativas se o partido, com ligações questionáveis ao período nazi, conseguir vitórias em Dresden e Erfurt.

09:30 "Eleição crítica": Dados de votação para as eleições estaduais da SaxôniaMais de 3,3 milhões de eleitores inscritos na Saxônia têm hoje a oportunidade de escolher os seus líderes políticos preferidos para o futuro parlamento de Dresden. O CDU, no poder desde 1990, arrisca perder a sua posição de topo pela primeira vez. O actual ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, considera esta eleição como "crítica". "Tudo está em jogo", declarou Kretschmer.

09:05 Kretschmer acusa a coligação de "luz vermelha" de "pânico eleitoral"O dia da eleição na Saxônia chegou, e a pergunta é: O ministro-presidente Michael Kretschmer manterá a série de vitórias do CDU no estado? Em entrevista ao ntv, Kretschmer discutiu a sua posição sobre o debate sobre os refugiados, o governo de "luz vermelha" e o conflito da Ucrânia.

08:46 Dados Eleitorais para TuríngiaHoje é o dia da decisão na Alemanha central: a população vota para determinar quem vai liderar o estado federal com aproximadamente 2,1 milhões de habitantes pelos próximos cinco anos. A AfD, liderada pelo candidato principal Björn Höcke, sairá como a força mais poderosa na Turíngia?

08:24 Ameaça Potencial à Democracia com a Expansão da AfDAs pesquisas sugerem que a AfD provavelmente vai expandir sua influência nas próximas eleições na Saxônia e na Turíngia. Esse desenvolvimento representa um perigo para as instituições democráticas, de acordo com um grupo de pesquisa. Eles argumentam que nossa apreciação pela rule of law pode não ser tão pronunciada quanto acreditamos.

08:00 Estações de votação abertas na Turíngia e Saxônia

As eleições para os novos parlamentos estaduais estão ocorrendo hoje na Turíngia e na Saxônia. De acordo com as pesquisas, a AfD está mantendo uma vantagem significativa na Turíngia. Na Saxônia, a CDU liderada por Michael Kretschmer e a AfD estão empatadas. As projeções iniciais são esperadas por volta das 18h, após o fechamento das estações de votação. Essas eleições nos dois estados alemães orientais servem como um barômetro para a situação atual da coalizão do semáforo em Berlim.

Atualmente, o governo da Turíngia, composto por uma coalizão vermelho-vermelho-verde sob o Ministro-Presidente Bodo Ramelow (Partido da Esquerda), não tem a maioria necessária nas pesquisas. Após a eleição, uma possível coalizão governamental poderia incluir a CDU, a Aliança para o Progresso e a Renovação (APB) liderada por Sahra Wagenknecht, e o SPD. Na Saxônia, permanece incerto se a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes vai reter sua maioria. Kretschmer deixa aberto a possibilidade de formar uma aliança com a APB. O Partido da Esquerda pode estar à beira de perder seus assentos parlamentares na Saxônia, enquanto o mesmo destino espera os Verdes e o FDP na Turíngia.

