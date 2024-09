- Os restos recuperados do cargueiro submerso, Verity, foram identificados.

Quase um ano após o choque de dois navios cargueiros no Mar do Norte alemão, outro corpo foi descoberto. A Direção-Geral de Água e Navegação (DGAN) com sede em Bonn confirmou isso. O marinheiro foi encontrado na seção traseira do navio cargueiro "Verity", que foi recuperado em uma sexta-feira.

O navio mercante "Verity" colidiu com o navio cargueiro "Polesie" em 24 de outubro de 2023, a cerca de 22 quilômetros a sudoeste da ilha alta-mar de Helgoland e 31 quilômetros a nordeste de Langeoog, uma ilha frísia oriental. O "Verity", que navegava sob a bandeira da Ilha de Man e media 91 metros de comprimento, afundou. Sua viagem era de Bremen para Immingham no Reino Unido.

Três membros da tripulação ainda não foram localizados

Havia sete membros da tripulação a bordo. Três deles ainda não foram localizados. O capitão já havia sido resgatado, morto. Dois membros da tripulação foram resgatados da água na época. O membro da tripulação encontrado mais recentemente foi encontrado em uma cabina, de acordo com a DGAN. A polícia federal transportou o corpo para Hamburgo para exame adicional à tarde. "Os representantes legais das famílias restantes foram informados prontamente sobre a descoberta", anunciou uma porta-voz da DGAN.

O "Polesie" tinha 22 membros da tripulação a bordo e permaneceu navegável após o acidente, de acordo com o serviço de salvamento responsável em Cuxhaven na época. O "Polesie" media 190 metros de comprimento, muito maior que o "Verity".

Seção traseira recuperada na sexta-feira

Na sexta-feira em questão, a seção traseira de 600 toneladas, ou popa, foi extraída a uma profundidade de água de aproximadamente 40 metros usando uma grua flutuante. Após a extração, uma busca direcionada pelos então quatro membros da tripulação restantes seria realizada. De acordo com a DGAN, a grua flutuante mais forte da Europa, a Hebo Lift 10, foi utilizada para a extração. Ela é capaz de levantar até 2.200 toneladas.

A recuperação complexa e abrangente do navio foi precedida por meses de preparação, de acordo com a autoridade. Inicialmente, substâncias perigosas foram drenadas dos tanques do navio, em seguida, a carga do navio cargueiro - 187 bobinas de aço - pôde ser recuperada. Além disso, o naufrágio inteiro representava um perigo para a navegação devido à sua localização.

Proa a ser recuperada na segunda-feira

Para levantar o naufrágio da água com a grua flutuante, ele foi dividido subaquaticamente em duas partes. A divisão levou nove horas. Cadeias de elevação foram fixadas sob as partes do naufrágio e também foram instaladas bombas dentro do naufrágio para reduzir o peso durante a elevação.

A parte frontal de 580 toneladas do navio, a proa, será levantada na segunda-feira. "As condições climáticas são favoráveis, então a operação está progredindo conforme o planejado", relatou uma porta-voz da DGAN. A busca pelos membros da tripulação restantes continuará. Uma zona de segurança com um raio de uma milha náutica em torno do local do acidente permanecerá em vigor até o final da recuperação. As duas partes do naufrágio serão rebocadas para os Países Baixos e descartadas de forma responsável.

O "Verity" colidiu com outro navio perto das águas alemãs, especificamente a sudoeste da ilha alta-mar de Helgoland e a nordeste de Langeoog, ambas localizadas na Alemanha. Após o desastre, apenas quatro dos sete membros da tripulação foram localizados, com três ainda desaparecidos.

