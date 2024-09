Os responsáveis comerciais reúnem-se com os seus homólogos do Unicredit.

UniCredit adquiriu silenciosamente uma participação majoritária nas ações do Commerzbank e está ansiosa por mais controle. O estabelecimento com sede em Frankfurt vê com suspeita uma aquisição, mas o novo CEO não tem escolha a não ser negociar com os italianos.

Os representantes do Commerzbank e do UniCredit se encontrarão pela primeira vez nesta sexta-feira, com os italianos agora detendo uma participação no instituto de Frankfurt. Em uma conferência de investidores, a nova CEO do Commerzbank, Bettina Orlopp, destacou a importância de discutir o assunto mais a fundo, sem revelar o local do encontro. Eles avaliarão todas as ofertas na mesa. "Não faremos nenhum movimento tolo", declarou Orlopp. Os recentes eventos deixaram o Commerzbank surpreso.

O UniCredit agora possui cerca de 21% das ações do Commerzbank, tornando-se o maior acionista do instituto de Frankfurt, muito além do estado, que ainda detém cerca de 12%. O UniCredit também expressou seu desejo por mais ações.

No meio de setembro, o UniCredit surpreendeu a liderança do Commerzbank e o governo alemão ao revelar que possuía 9% das ações do Commerzbank. Metade das ações foi comprada do estado alemão, deixando tanto a agência federal financeira responsável quanto o ministério das finanças surpresos.

O estado alemão planeja sair de seu investimento no Commerzbank, tendo resgatado a instituição com bilhões de fundos dos contribuintes durante a crise financeira. Em 10 de setembro, eles venderam sua participação inicial de 4,5% em um leilão.

Não foi até que a compra adicional de 4,7% das ações do Commerzbank pelo UniCredit foi confirmada que sua aquisição permaneceu em segredo, já que a faixa de relatório de 3% não foi inicialmente alcançada.

O governo alemão não pretende bloquear uma aquisição

O UniCredit depois utilizou instrumentos financeiros para garantir mais 11,5% das ações, dando-lhes o potencial de tomar o controle no futuro. No entanto, eles ainda não têm a aprovação necessária do ECB para aumentar sua participação além da faixa de 10%. Um pedido para essa aprovação foi feito. Se aprovado, o UniCredit teria a capacidade de aumentar secretamente sua participação para 29,9%, exigindo uma oferta pública de aquisição para todas as ações do Commerzbank apenas após ultrapassar a faixa de 30%.

O sindicato Verdi e o conselho de trabalhadores do Commerzbank se opõem fortemente a uma fusão com o banco de Milão, enquanto a gerência do Commerzbank vê um possível takeover com ceticismo. O governo alemão expressou sua desaprovação a uma aquisição hostil, mas não tem medidas defensivas em vigor.

Enquanto isso, a Union Investment instou o Commerzbank a engajar em "diálogo aberto". "Uma parceria com o UniCredit - independentemente da forma - não precisa prejudicar o Commerzbank", declarou a gerente de investimentos da Union Investment, Alexandra Annecke. A Union Investment gerencia fundos para bancos alemães Volks- e Raiffeisenbanks e detém cerca de 1,5% das ações do Commerzbank.

Desde a entrada do UniCredit, as ações do Commerzbank subiram quase 28%.

