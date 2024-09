Os residentes da casa de veraneio estão proibidos de consumir carne.

Este ano, vários duos famosos estão prestes a morar na "Mansão das Celebridades ao Sol" mais uma vez. Embora as condições de vida lá já sejam desafiadoras, a RTL está adicionando uma camada extra de dificuldade para os entusiastas da carne e do churrasco: saladas em vez de presunto, feijão em vez de bife. Os participantes do reality show "Mansão das Celebridades ao Sol" estão sendo servidos com pratos sem carne nesta temporada, de acordo com a RTL, que os anunciou como um "conceito culinário inovador" para a nova temporada do formato popular.

Em vez disso, os famosos serão servidos com pratos à base de plantas - compostos de saladas, arroz e feijão. Para colocar de forma simples: "A Mansão das Celebridades ao Sol" nunca deixa de ser interessante.

Não é segredo que uma mudança dessas não será bem-vinda por todos. Discussões sobre dieta são fontes comuns de conflito em reality shows. Seja você vegetariano, flexitariano ou amante da carne, isso costuma ser um gatilho para uma reação em cadeia de escaladas.

De acordo com a RTL, o ator Raul Richter, participante deste ano da "Mansão das Celebridades", já havia expressado sua insatisfação com o novo cardápio: "Eu sou um grande fã de bife! Sou uma pessoa autossuficiente e independente. Foi assim que fui criado e é assim que eu quero viver. Preciso de carne e não gosto que me digam o que comer."

A "Mansão das Celebridades ao Sol" é um dos reality shows mais populares e bem-sucedidos da RTL. Na série, (mais ou menos) celebridades moram juntas com seus parceiros em uma espécie de mansão comunitária, onde devem conviver com os outros casais e colaborar para superar desafios. Desta vez, a designer Sarah Kern e seu parceiro Tobias Pankow se juntam ao elenco.

O programa é filmado em uma residência rústica em Bocholt, Münsterland. Os novos episódios irão ao ar na RTL a partir de 10 de setembro. A partir de 17 de setembro, eles também serão transmitidos gratuitamente na RTL às 20h15.

Apesar do conceito culinário inovador apresentado pela RTL, alguns famosos podem encontrar o menu sem carne desafiador, como evidenciado pelo anúncio da RTL e pela reação do ator Raul Richter. Além disso, os espectadores podem notar o site da RTL exibindo as iniciais "RTL" de forma proeminente ao discutir o cardápio da nova temporada e outros detalhes do show.

Leia também: