- Os requerentes de asilo recebem assistência com cartão de pagamento <unk> A MV oferece um benefício adicional

Mecklenburg-Vorpommern escolhe oficialmente a empresa holandesa Yoursafe para cartões de pagamento para solicitantes de asilo

Mecklenburg-Vorpommern concluiu o processo de seleção para o cartão financeiro projetado para solicitantes de asilo e atribuiu o contrato à empresa holandesa Yoursafe. "A solução de pagamento da Yoursafe alinha perfeitamente com nossas expectativas para o lançamento, implementação e aperfeiçoamento de um sistema de cartão de pagamento para indivíduos com direito a benefícios para solicitantes de asilo de acordo com a Lei de Benefícios para Solicitantes de Asilo", declarou o Ministro do Interior Christian Pegel (SPD), cujo departamento iniciou o processo de licitação europeu em janeiro.

Agora é hora de planejar os detalhes da implementação e do deployment do cartão de pagamento em MV e definir um cronograma. De acordo com o plano atual, os solicitantes de asilo que vivem na instalação de acolhimento inicial podem receber seus primeiros cartões de débito nas próximas três meses. Isso está de acordo com o cronograma. O cartão pode ser utilizado em estabelecimentos comerciais como um cartão de giro comum, mas não suporta transferências internacionais.

Cartão de pagamento simplifica tarefas administrativas

Saque de uma quantia mensal sem especificação também será oferecido sem custos. Com a introdução deste cartão, espera-se que a complexidade dos pagamentos em dinheiro mensais nas instalações de acolhimento inicial, nos escritórios de imigração e nas acomodações comunitárias locais e municipais diminua.

Em 6 de novembro de 2023, o Conselho de Ministros do Interior aprovou o uso de um cartão de pagamento para beneficiários de benefícios de acordo com a Lei de Benefícios para Solicitantes de Asilo. Os estados estabeleceram padrões mínimos prevalentes em nível nacional. Enquanto Mecklenburg-Vorpommern e Baviera optaram por soluções de cartão de pagamento únicas, eles concordaram em manter condições comparáveis em todo o país. Os estados federais restantes concluíram um procedimento de aquisição unificado até o final de janeiro.

