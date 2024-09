- Os republicanos distribuem abundantemente vídeos com temas de gatos exibindo sentimentos anti-imigrantes online.

A cidade excêntrica de Springfield, nos Estados Unidos, conhecida por seus habitantes únicos e hábitos peculiares, está sob escrutínio devido às alegações feitas por J.D. Vance, companheiro de chapa de Donald Trump. Vance sugere que imigrantes haitianos nesta Springfield baseada em Ohio estão consumindo cães e gatos. No entanto, é importante esclarecer que esta Springfield não é a cidade animada dos Simpsons.

Nenhum Indício de Incidentes com Pets em Springfield

Essas alegações, embora desagradáveis, vêm sendo feitas há algum tempo. Meios de comunicação americanos realizaram investigações, com autoridades da cidade negando qualquer incidente semelhante. No entanto, o boato floresceu em uma piada nas redes sociais, com o senador Ted Cruz publicando uma foto de um gato no X com a legenda "Vote em Trump para manter os migrantes haitianos de nos comerem".

Isso desencadeou uma tendência, com Donald Trump e seus apoiadores começando a compartilhar imagens geradas por AI de gatos e patos, com o bilionário da tecnologia Elon Musk adicionando uma imagem de um gato e uma galinha com a legenda "Salve-os".

A Verdade dos Boatos

J.D. Vance próprio alimentou ainda mais esses boatos, afirmando que seu escritório recebeu relatórios de sequestros de pets por migrantes haitianos em Springfield. Ele admitiu: "É possível que todos esses boatos sejam falsos".

Donald Trump compartilhou uma imagem em sua rede social, Truth Social, mostrando-o em um avião cercado por gatos e patos. Ele também postou uma foto de um gato segurando uma metralhadora e usando um chapéu MAGA.

Imigração como Questão de Campanha

A questão da imigração é um ponto importante na eleição americana, com Kamala Harris, vice-presidente dos EUA, sob escrutínio por sua gestão. Seu oponente nas eleições presidenciais de 5 de novembro, o ex-presidente Trump, critica frequentemente Harris e alega sua incompetência nessa questão.

Resposta Sarcástica de Harris

Durante o debate na TV com Kamala Harris, Trump também levantou o boato de pets. Harris respondeu com sarcasmo aos seus comentários, dizendo: "Se estamos falando de extremo", ela sorriu.

Apesar da retórica política da eleição americana em andamento, as alegações feitas por J.D. Vance contra imigrantes haitianos em Springfield em relação ao consumo de pets permanecem sem fundamento. As autoridades locais e os meios de comunicação americanos realizaram investigações, mas não foi encontrada nenhuma evidência para apoiar essas alegações.

