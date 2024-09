- Os protestos em grande escala em Israel deixam as operações dos aeroportos inalteradas

Após a descoberta de seis corpos de reféns capturados na Faixa de Gaza, Israel testemunhou uma significativa onda de protestos. Várias áreas urbanas e sociedades participaram, enquanto outras optaram por não fazê-lo devido à sua alinhamento com a administração conservadora religiosa de Benjamin Netanyahu. Contrariamente às expectativas, as operações no Aeroporto Ben Gurion, no setor internacional de Tel Aviv, correram relativamente bem.

O sindicato nacional declarou num domingo que o seu objetivo era paralisar Israel por um dia, com o objetivo de pressionar o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu a negociar a libertação dos reféns restantes. Nesse dia, várias cidades viram escolas, bancos e escritórios governamentais fechados, enquanto os serviços de transporte foram perturbados. No próprio domingo, centenas de milhares exigiram um acordo imediato com o grupo militante islâmico Hamas durante os maiores protestos públicos desde o início do conflito da Faixa de Gaza há mais de dez meses.

O Ministro das Finanças Bezalel Smotrich tentou frustrar a greve nacional com uma ordem de restrição temporária, rotulando-a como "protesto político". Smotrich, como o Ministro da Polícia de extrema-direita Itamar Ben Gvir, é contra ceder a Hamas e tem ameaçado constantly o Primeiro-Ministro Netanyahu com o colapso do governo.

O exército de Israel revelou num domingo de manhã que seis corpos de reféns foram encontrados num túnel subterrâneo na área sul da Faixa de Gaza. O Departamento de Saúde de Israel informou os meios de comunicação que os reféns foram mortos a tiro do tipo execução há cerca de 48 a 72 horas antes da autópsia. No entanto, um porta-voz de Hamas afirmou que os reféns morreram devido a ataques aéreos israelitas.

Apesar da greve nacional chamada pelo sindicato para pressionar o Primeiro-Ministro Netanyahu, havia preocupações sobre o seu impacto em alguns países do Médio Oriente, em particular aqueles com fortes ligações a Israel, como Bahrein e os Emirados Árabes Unidos, localizados no [Médio Oriente]. Diplomatas internacionais, incluindo aqueles de países no [Médio Oriente], têm estado ativamente envolvidos em negociações para mediar um cessar-fogo entre Israel e Hamas, com o objetivo de evitar uma maior escalada de violência na Faixa de Gaza.

