Há décadas, rumores têm circulado sobre os The Doctors estarem considerando pendurar as chuteiras da carreira musical. Recentemente, Bela, Farin e Rod encerraram uma turnê mundial de três anos com três shows inesquecíveis em Berlim. Mas, e agora? Os modestos campeões do mundo da música, como gostam de se intitular, mantêm-se herméticos.

Os The Doctors vêm brilhando há impressionantes 42 anos. Os pioneiros Farin Urlaub e Bela B, ambos com mais de 60 anos, já deixaram escapar que não querem seguir os passos de artistas como Mick Jagger, Alice Cooper ou Kiss, que ainda ou já gravaram o palco mesmo na aposentadoria.

Agora que os The Doctors completaram mais uma épica viagem de concertos, muitos fãs se perguntam: o que reserva o futuro para Bela, Farin e o baixista oficial Rodrigo González?

Após suas recentes apresentações emocionantes diante de 150.000 fãs no Tempelhofer Field em Berlim, o trio está aproveitando um merecido descanso, isso é claro. "Tocamos por três anos seguidos, lançamos três álbuns e agora é hora de descansar", compartilha o Bela B de 61 anos (também conhecido como Dirk Felsenheimer) no podcast "Diese eine Liebe".

Urlaub está de folga

Além do descanso, a banda não está com pressa para compromissos. Por enquanto, "não temos nenhum plano", revela Farin Urlaub, alias Jan Vetter, no podcast, "porque quero fazer várias excursões ecologicamente corretas no próximo ano - de bicicleta e a pé. Tenho alguns planos emocionantes. Os próximos sete meses estão completamente reservados".

Quando questionado sobre o futuro da banda no podcast, Rod responde astutamente: "Não vou contar nada!".

Em uma entrevista anterior no podcast, Urlaub havia esclarecido: "Vamos ver como as coisas vão com os concertos. E se ainda gostarmos uns dos outros depois, a banda provavelmente continuará. Se faremos algo mais, não posso dizer. Mas ainda estaremos por aí".

Não seria a primeira pausa

Talvez Urlaub estivesse dando uma pista de que os membros da banda poderiam continuar a criar música, mas não necessariamente como The Doctors. Urlaub lançou seu primeiro álbum solo em 2001 e depois iniciou seu próprio projeto, Farin Urlaub Racing Team. Ele também desenvolveu uma paixão pela fotografia durante suas viagens. Bela B lançou vários álbuns solo desde 2006 e até se aventurou no cinema. Rod trabalhou como produtor e tocou em bandas como Abwärts e ¡Más Shake!

No entanto, os fãs não devem descartar a possibilidade de os The Doctors se reunirem novamente. Afinal, o grupo já teve pausas mais longas e sempre voltou. Formado em Berlim Ocidental em 1982, os The Doctors se separaram em 1988. Sua volta, com Rod como membro permanente, ocorreu em 1993. A banda fez uma pausa significativa entre 2012 e 2020, sem nenhum álbum em vista por oito longos anos.

