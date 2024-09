Os produtores defendem o afrouxamento das restrições às emissões de CO2.

Devido aos maus resultados do mercado de carros na UE, os fabricantes de automóveis pediram flexibilidade nas limitações de emissões de CO2. A associação de fabricantes de automóveis Acea pediu "ajuda imediata" em 31 de agosto. Os registros de novos carros na UE caíram 18,3% em relação ao ano anterior em agosto. Vários fabricantes também se preocupam com as implicações de uma disputa comercial sobre veículos elétricos chineses, que o ministro do Comércio chinês, Wang Wentao, tentou resolver em negociações em Bruxelas.

Segundo a associação de fabricantes, o mercado de veículos elétricos caiu 43,9% no mês passado. Surpreendentemente, o número de novos registros de veículos elétricos em agosto de 2023 atingiu um recorde histórico, principalmente devido às altas vendas na Alemanha antes do vencimento da incentivação à venda de veículos elétricos. Desde então, essa participação de 21% nas vendas totais não foi superada.

Consequentemente, as vendas de veículos elétricos na Alemanha caíram drasticamente, 68,8% em relação ao ano anterior. O mercado também caiu 33,1% na França. A participação de veículos elétricos nos novos registros foi de 14,4% na UE em agosto, segundo a Acea. Em julho, essa porcentagem foi de 12,1%, e nos primeiros oito meses do ano, foi de 12,6%.

No entanto, o mercado de carros no geral mostrou crescimento estável nos primeiros oito meses do ano, aumentando 1,4% para um total de 7,2 milhões de novos registros. Os registros aumentaram 4,5% na Espanha e 3,8% na Itália, enquanto caíram ligeiramente 0,5% na França e 0,3% na Alemanha.

Em um apelo formal a Bruxelas, a associação de fabricantes pediu "ações urgentes antes que os novos objetivos de CO2 para carros de passageiros e veículos comerciais entrem em vigor em 2025". A Comissão Europeia deve acelerar a revisão da regulamentação de limites de CO2, que está atualmente prevista para 2026.

Diante dos desafios contínuos no mercado de carros da UE, com as vendas de veículos elétricos particularmente afetadas, os fabricantes de automóveis precisam urgentemente de apoio para atender às rigorosas limitações de emissões de CO2 impostas ao mercado de carros da UE. Apesar do crescimento geral nos registros de novos carros na UE, o mercado de carros da UE para veículos convencionais, como carros a combustão interna, continua a enfrentar desafios significativos.

