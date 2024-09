- Os processos judiciais estão em curso.

No julgamento que envolve três indivíduos acusados de tentativa de homicídio e ataque perigoso, os acusados admitiram o incidente alegado na primeira audiência do Tribunal Regional de Hanau. No entanto, o principal suspeito declarou que não tinha intenção de matar a vítima. Ele supostamente pretendia apenas agredir e assustá-lo.

É alegado que o homem, motivado por ensinar uma lição ao parceiro de sua mãe, tentou invadir à força o apartamento do homem de 47 anos, acompanhado de um amigo e de seu primo, com a intenção de agredi-lo. De acordo com a acusação, dez tiros foram disparados contra a porta do apartamento. A acusação acusa os réus, com idades entre 31 e 33 anos, de tentativa de homicídio e ataque perigoso.

De acordo com a acusação, os indivíduos foram armados com um bastão telescópico e uma arma de fogo, batendo na porta do apartamento do terceiro andar. Após ver o trio através de uma abertura rachada e ouvir ameaças de morte, o homem é dito ter fechado a porta imediatamente. Os réus então supostamente tentaram arrombar a porta. O principal suspeito, de 33 anos, é acusado de disparar dez tiros de perto contra a fechadura e a porta, e contra a vítima escondida atrás dela. Um dos tiros é dito ter penetrado na porta, acabando por se alojar no chão da cozinha. Felizmente, o homem de 47 anos não sofreu ferimentos.

O Ministério Público sugeriu vingança como motivação subjacente, com conflitos familiares como pano de fundo. A vítima é alegada ter agredido e chutado a mãe do principal réu em várias ocasiões no passado. O tribunal do júri agendou cinco dias de julgamento até o final de setembro.

O caso está sendo julgado no Tribunal Regional de Hanau, especificamente na Câmara do Tribunal de Primeira Instância. Os três réus estão sendo julgados por sua suposta participação na tentativa de homicídio e no ataque perigoso.

Após o incidente, o caso foi transferido do Tribunal de Primeira Instância para o Tribunal Regional Superior para ulteriores procedimentos devido à gravidade das acusações e à complexidade do caso.

Leia também: