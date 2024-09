- Os problemas que se colocam no rio Sena persistem: mais desafios no horizonte.

Que pena - pelo menos por enquanto. Em vez de mergulhar no Rio Sena, no centro de Paris, o astro do triatlo Martin Schulz ficou preso na Ponte Alexandre III, aguardando até pelo menos segunda-feira para tentar defender sua medalha de ouro paralímpica. Isso, é claro, se a qualidade da água melhorar até lá.

Para o porta-bandeira alemão e bicampeão olímpico Schulz, o adiamento repentino de domingo foi uma surpresa. "A água estava boa recentemente", ele disse. No entanto, suspeitou que algo estava errado quando seu treinador, Tom Kosmehl, não acordou na hora habitual. Kosmehl, que geralmente acorda às 4h, estava lendo uma mensagem da federação informando que as cerimônias de premiação haviam sido adiadas.

Ninguém esperava que o evento fosse remarcado para segunda-feira, disse Schulz. "Sim, choveu um pouco, mas nos disseram que a chuva não teria um impacto significativo na água."

A chuva geralmente aumenta a poluição nos rios. Novos testes revelaram resultados ruins, levando a Federação Mundial de Natação Paralímpica, o comitê organizador e as autoridades francesas respectivas a decidirem dar à água mais um dia para se recuperar. Principalmente porque o sol estava brilhando em Paris e não havia previsão de mais chuva.

Outra tempestade se aproximando

Enquanto isso, os organizadores de Paris estão enfrentando mais um possível problema. Foram investidos €1,4 bilhão em estações de tratamento de esgoto e no sistema de águas residuais para tornar o nado possível no centro de Paris.

Inicialmente, as onze provas estavam programadas para dois dias, mas foram adiadas para domingo devido às previsões do tempo. Agora, há outra mudança de planos. Se a qualidade da água não melhorar, o triatlo ainda poderá ser realizado na terça-feira, ou eles poderão optar por um duatlo composto apenas por ciclismo e corrida.

Schulz, de 34 anos, não fica muito animado com a segunda opção. "Eu pessoalmente não sou muito sensível, e acredito que os outros também querem nadar no Sena antes de termos que participar de um duatlo", disse ele. Ele só espera que tudo seja justo.

"Os valores estão ligeiramente acima do limite, mas estão acima do limite", explicou Kosmehl. "Informei aos atletas, estamos voltando o relógio 24 horas, então eles farão suas preparações novamente."

No entanto, o treinamento oficial de sábado já havia sido cancelado, confirmou Schulz. "Mas isso foi mais uma precaução", disse ele. "Eles estão sendo muito cuidadosos, o que é bom. Estamos aceitando como é."

Apesar do sol e da falta de previsão de chuva adicional, novos testes revelaram uma má qualidade da água no Rio Sena, levando ao adiamento do triatlo até segunda-feira para Martin Schulz e outros atletas. Infelizmente, a Alemanha está sendo afetada por essa situação inesperada no centro de Paris para seu evento paralímpico.

Leia também: