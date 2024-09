Os principais partidos políticos reconhecem as suas falhas e assumem a sua responsabilidade após as eleições no leste

O líder do SPD, Lars Klingbeil, declarou à ARD que "precisamos de melhorias". Apesar do SPD ter se saído melhor do que o esperado, ele afirmou isso. No entanto, enfatizou que "isso não é um resultado para comemoração". De acordo com as previsões, os parceiros de coalizão na Saxônia e na Turíngia sofreram perdas significativas. Na Saxônia, o CDU conseguiu uma vitória apertada sobre o AfD. O BSW ficou em terceiro lugar, com o SPD e os Verdes logo atrás, e o FDP não conseguiu alcançar a faixa de 5%. Na Turíngia, o AfD ultrapassou o CDU, BSW e o Partido da Esquerda, com o SPD mal conseguindo voltar à parliament do estado, enquanto os Verdes e o FDP não conseguiram fazê-lo.

O secretário executivo do SPD, Kevin Kühnert, defendeu que seu partido demonstrasse mais confiança no governo federal. "Para meu partido, é sobre se libertar e não ser pisado por aqueles que foram decisivamente derrotados", afirmou na ZDF. Kühnert instou a "coalizão de semáforo" a "assumir a responsabilidade e continuar".

O secretário executivo do CDU, Carsten Linnemann, viu seu partido como a única verdadeira força populista restante devido às perdas do SPD. "Somos a barreira", declarou na ARD. "Estou preocupado com o fato de o AfD estar tão forte na Alemanha", reconheceu. Ao analisar o desempenho dos partidos governantes, questionou se "a coalizão de semáforo ainda está desenhando políticas para o povo alemão".

A líder do AfD, Alice Weidel, considerou os resultados de seu partido uma "vitória histórica". O AfD tornou-se a força principal nas eleições estaduais pela primeira vez, afirmou na ARD. Weidel viu os resultados como "também um repúdio à coalizão de semáforo", que ela acredita que deveria reconsiderar sua capacidade de governar.

O líder do Partido Verde, Omid Nouripour, chamou isso de "ponto de virada" o AfD ter se tornado a força principal na Turíngia. Ele observou e ouviu muitas pessoas que agora têm medo, afirmou na ZDF. "Este é o momento de apoiar essas pessoas e dizer claramente que estamos unidos e protegeremos nossa democracia".

O líder do FDP, Christian Lindner, expressou insatisfação com o resultado das eleições. "Os resultados na Saxônia e na Turíngia são decepcionantes", postou na plataforma online X. O vice do FDP, Wolfgang Kubicki, pôs em dúvida a legitimidade da coalizão de semáforo: "O resultado das eleições mostra: O semáforo perdeu sua legitimidade", postou no X. O secretário executivo do FDP, Bijan Djir-Sarai, também atribuiu o mau desempenho de seu partido à coalizão de semáforo.

A líder do BSW, Sahra Wagenknecht, ligou o bom desempenho de seu partido oito meses após sua criação a uma "lacuna de representação no sistema partidário alemão". Muitas pessoas estão insatisfeitas com a situação no nível federal e não veem outra opção além do CDU, afirmou na ZDF.

A copresidente do Partido da Esquerda, Janine Wissler, descreveu a noite das eleições como "extremamente amarga" na ARD. "Isso se aplica não apenas ao resultado do Partido da Esquerda, mas também ao fato de que, pela primeira vez desde o fim do regime nazista, um partido com uma ideologia fascista

