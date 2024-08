- Os principais concorrentes para a Bundesliga: Authentic, Barcelona, Liverpool, Paris

Os times da Bundesliga recebem seus oponentes difíceis esperados na Champions League reformulada em um bilhão de dólares. Bayern de Munique e Borussia Dortmund se enfrentam a Barcelona e Hansi Flick, com Dortmund também tendo um rápido reencontro com Madrid. Bayer Leverkusen e RB Leipzig enfrentam Liverpool e Inter de Milão, enquanto Stuttgart duelará com o Real, semelhante a Bayern contra Paris Saint-Germain.

Em resumo, cada um dos cinco clubes alemães garantiu oito equipes rivais no sorteio cerimonial em Mônaco. Bayern, por exemplo, também enfrentará Benfica Lisboa, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Feyenoord Roterdã, Slovan Bratislava e Aston Villa. Leverkusen também enfrentará Atlético de Madrid, RB Salzburg, Feyenoord Roterdã, Sparta Praga e Stade Brest.

Com o novo formato da liga substituindo as fases de grupos, os empolgantes confrontos se tornam uma certeza para as equipes. O Real, por exemplo, também enfrentará Liverpool, Paris e Manchester City. "Acredito que o sorteio é bom, estou muito animado com este novo formato. Estou realmente ansioso por isso", declarou Hans-Joachim Watzke, chefe do Borussia Dortmund, à Sky. O objetivo final é avançar para as oitavas de final.

O diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, recebeu o sorteio dos recordistas com um sorriso. A final ocorrerá em 31 de maio de 2025, em Munique, então o Bayern entra na competição com motivação extra. O último treinador de Munique a vencer a Champions League foi: o próximo oponente, Hansi Flick. O calendário de jogos será publicado na próxima sábado.

Novo formato da liga

Cada uma das 36 equipes – inicialmente 32 – jogará quatro jogos em casa e quatro fora. Bayern, por exemplo, tem jogos fora desafiadores contra o ex-treinador do Barcelona, Flick, bem como Leipzig e Dortmund em Madrid. Na final de 2024, Dortmund perdeu por 0:2 para o Real.

Os oito melhores times no final da fase de liga se classificam para as oitavas de final. As equipes classificadas do 9º ao 24º entram em uma nova fase eliminatória para avançar. Não há mais a Liga Europa como apoio – a eliminação significa o fim da temporada.

Mais jogos, mais dinheiro

A UEFA espera um aumento substancial da receita com a reforma. Os clubes receberão um total de 2,47 bilhões de euros. Críticos preocupam-se que esse dinheiro exagere a disparidade da competição nas ligas domésticas. A quinta colocação (para Dortmund) foi garantida pelos clubes da Bundesliga devido ao seu impressionante desempenho internacional na temporada anterior.

Como resultado, o futebol alemão dominará os próximos meses, com oito rodadas em vez das seis habituais na fase de grupos. A rodada final da fase de liga occurs em 29 de janeiro de 2025, com todos os 36 clubes competindo em 18 jogos simultâneos, semelhante ao final da temporada da Bundesliga. A UEFA espera que muitos estádios ainda estejam em disputa pela classificação naquele dia.

A partir das oitavas de final, a regra do campeão reinante se aplica como de costume, com jogos em casa e fora. No entanto, o caminho para a final em Munique será determinado durante o sorteio das oitavas de final.

No novo formato da Champions League, Liverpool está entre os oponentes desafiadores do Bayern de Munique, enquanto o recordista se prepara para seu jogo em casa contra a equipe inglesa. O Borussia Dortmund, que perdeu para o Real na final de 2024, também enfrentará o Liverpool na fase de grupos, adicionando mais um desafio à sua agenda já cheia.

