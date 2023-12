Os primeiros caddies de golfe de cabra do mundo

Construído com base no trabalho do gado e da pecuária, o rancho também tem uma estância de luxo onde os clientes podem descontrair num spa de dia, andar a cavalo ao ar livre ou jogar num campo de golfe de sete buracos.

Mas nem tudo é o que parece.

Nos bastidores, o rancho tem estado a desenvolver o primeiro caddy de golfe de cabra profissionalmente treinado do mundo. Não é brincadeira.

A partir de julho, os hóspedes do rancho poderão alugar uma cabra para os seguir no campo de golfe McVeigh, tal como um caddy humano.

É um trabalho que paga amendoins, literalmente, uma vez que a cabra usa um "saco de golfe para cabras" feito à medida - concebido pela empresa Seamus Golf, sediada no Oregon - para transportar tacos, latas de bebidas e as suas guloseimas favoritas.

O "programa de treino de cabras" do rancho formou apenas quatro, com planos para duplicar esse número na próxima época. O graduado mais bem sucedido do programa é Bruce LeGoat, de quatro anos, o mestre dos caddies.

"Durante anos, as cabras iam para o restaurante, à procura de uma carreira", disse Colby Marshall, vice-presidente do Silvies Valley Ranch, à CNN. "Como gestores responsáveis que somos, ouvimos as suas ideias e agora temos um programa de caddy de cabras sem precedentes.

"Tem muitas oportunidades de carreira e muito mais longevidade para eles".

Sem surpresas, a Seamus Golf não tinha experiência na conceção de acessórios de golfe para cabras.

Mas, de acordo com o cofundador da empresa, Akbar Chisti, era uma oportunidade que não ia recusar.

Pensei: "Esta é a coisa mais fixe que poderia fazer, nunca mais vou ter esta oportunidade, por isso aceitámos", disse.

No entanto, conceber o saco para um companheiro de quatro patas não deixou de ser um desafio.

O primeiro protótipo demorou quase 30 horas e foi testado pelo grande cão goldendoodle de Chisti.

Mas depois de o aplicarem a uma "cabra de 250 quilos", segundo Chisti, tinham claramente subestimado as dimensões do animal e os seus hábitos de excreção, o que rapidamente os fez voltar à prancheta de desenho.

"Era demasiado pequeno. Conhecemos a forma como o corpo humano se move, sabemos como precisa de se equilibrar, mas para a cabra era diferente", disse. "Os tacos não podiam estar a apontar para o pescoço e o fundo tinha de ser moldado para fora para evitar que batesse de lado quando andasse."

"As cabras são famosas por deixarem cair os seus dejectos. E quando se está a tentar colocar a relva, pode ser uma obstrução difícil.

"Por isso, tivemos de voltar a inclinar o saco para o acomodar", acrescentou.

Com o equipamento no interior, o saco pesa apenas 10 libras - um terço do peso total que uma cabra pode suportar. No entanto, a caraterística mais importante do saco é o suporte para amendoins, que se tornou um componente essencial no treino das cabras.

"Todo o processo foi hilariante, no início o Bruce não me seguia", disse Chisti. "Então, comecei a dar-lhe amendoins e, antes que nos apercebêssemos, ele era como o meu melhor amigo - então percebemos que tínhamos de fazer uma bolsa de amendoim para continuar a suborná-lo."

Marshall explicou à CNN que as cabras são animais inteligentes e sociáveis que querem estar ao seu lado. Com o bónus adicional de amendoins saborosos, fazem tudo o que se quer que um caddy faça - sem se deitarem no trabalho.

Os activistas do bem-estar animal, no entanto, questionam se as cabras devem ser utilizadas desta forma, argumentando que devem ser livres para desfrutar da vida como quiserem.

"O truque do caddy de cabras da Silvies é tudo menos engraçado", disse Fleur Dawes, directora de comunicação da In Defense of Animals, à CNN. "As cabras são indivíduos que pensam e sentem, com os seus próprios desejos e necessidades. As suas estruturas nunca foram feitas para transportar sacos de golfe".

Marshall responde insistindo que as cabras são tratadas com boa comida, água limpa e intervalos de 20 a 30 minutos entre as rondas.

Explica que também têm um veterinário no local que lhes faz check-ups regulares.

"Estamos a salvar as cabras, dando-lhes empregos remunerados", disse Chisti. "Elas trabalham por amendoins!"

