Os prestadores de seguro de enfermagem procuram ajuda imediata das companhias de seguro de saúde.

A situação financeira do seguro de longo prazo está enfrentando desafios. Em resposta, seguradoras de saúde estatais e associações sociais estão pressionando o governo federal para tomar medidas rápidas. "A situação financeira do seguro social de longo prazo não é um segredo", afirmou Doris Pfeiffer, presidente da associação GKV. "Há algum tempo, estamos alertando que as contribuições para o seguro de longo prazo não estão acompanhando os gastos".

Se nenhuma mudança for feita no seguro de longo prazo, Pfeiffer prevê um aumento de pelo menos 0,25 ponto percentual nas taxas de contribuição a partir de 1º de janeiro de 2025, para manter a solvência. Ela defende duas medidas imediatas para aumentar temporariamente o seguro de longo prazo, que, no entanto, exigiriam um investimento maciço do governo federal. Tal ajuda financeira do governo poderia oferecer uma janela de oportunidade "para reformar de forma sustentável o seguro de longo prazo".

Em primeiro lugar, Pfeiffer pediu que o governo federal assumisse os aproximadamente 5,3 bilhões de euros em despesas especiais do seguro de longo prazo decorrentes do período da COVID-19. Em segundo lugar, ela sugeriu aliviar o seguro de longo prazo da responsabilidade de fazer contribuições para a pensão de cuidadores. Isso representa um custo de 4 bilhões de euros neste ano e é projetado para aumentar. "Não é uma responsabilidade que deveria ser suportada pelas contribuições, mas uma responsabilidade do estado a ser financiada com fundos federais", enfatizou Pfeiffer.

A associação social alemã (SoVD) também defendeu reformas abrangentes. "Precisamos de um seguro de longo prazo abrangente que cubra todos os custos e proporcione um alívio significativo às pessoas que dependem do cuidado", disse a presidente da SoVD, Michaela Engelmeier, aos jornais Funke. Ela defendeu a expansão da base de contribuição. "Todos deveriam contribuir para esse seguro de solidariedade, incluindo pessoas com seguro privado, como autônomos e servidores públicos".

O economista Martin Werding compartilhou sentimentos semelhantes com os jornais Funke. Ele observou que o governo havia aumentado significativamente os benefícios ao longo dos anos, mas não havia reconhecido as implicações financeiras do seguro de longo prazo no contexto do envelhecimento demográfico.

Werding expressou dúvidas sobre qualquer solução a curto prazo. "Pelo contrário, as taxas de contribuição para o seguro de longo prazo teriam que aumentar ainda mais se todas as reivindicações existentes, especialmente para o apoio ao cuidado em casa, fossem completamente cobertas", alertou Werding.

As demandas surgiram após um relatório nos jornais RND sugerir que o seguro de longo prazo iria falir sem reformas até fevereiro. No entanto, o Ministério Federal da Saúde rejeitou essas preocupações. "O seguro de longo prazo não está falido. Os legisladores garantirão sua sobrevivência", destacou uma porta-voz do ministério.

O ministério afirmou que o ministro federal da Saúde apresentaria em breve um conceito para estabilizar o seguro de longo prazo a curto e longo prazo. De acordo com a rede de mídia RND, um plano de emergência está sendo desenvolvido no governo da coalizão. O RND relatou ainda, citando fontes da coalizão, que a insolvência é iminente. No entanto, o ministério não pôde confirmar essa informação.

