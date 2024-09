Os preparativos continuam em Brandemburgo, uma vez que as inundações iminentes continuam iminentes.

Em Brandenburg, alertas de enchentes são iminentes em algumas áreas. O nível de alerta 1 pode ser emitido em Ratzdorf, Eisenhüttenstadt e Frankfurt (Oder) a partir de quarta-feira ou quinta-feira. Segundo um porta-voz da Autoridade Estatal do Meio Ambiente (LfU), a enchente ainda não atingiu, mas os níveis de água estão aumentando significativamente. O nível de alerta máximo, 4, é esperado em torno de domingo no medidor de Ratzdorf. Este domingo também marca as eleições estaduais de Brandenburg. Condados estão se preparando para condições críticas de enchentes, com diques esperados para prevenir enchentes e danos. Em Frankfurt (Oder), uma equipe de crise se reunirá na terça-feira.

18:52 Tusk critica saques - Fundos de ajuda prometidosO primeiro-ministro polonês Donald Tusk prometeu um bilhão de Zloty (aproximadamente 240 milhões de euros) em ajuda para vítimas de enchentes no sudoeste do país. Ele anunciou isso em uma reunião da equipe de crise em Wrocław (Breslau). Indivíduos afetados agora podem submeter aplicações às autoridades locais. Tusk também planeja conversar com seus colegas da Áustria, República Tcheca e Eslováquia mais tarde hoje para buscar fundos da UE para a recuperação dos danos das enchentes juntos. Tusk também falou sobre relatórios de saques em áreas de enchentes e advertiu sobre consequências severas para aqueles que exploram a situação.**

18:21 Dramático na Baixa Áustria: Mulher sobrevive, marido nãoA situação das enchentes permanece crítica em vários países, com o número de mortes aumentando. Pelo menos 16 pessoas morreram como resultado das chuvas pesadas na Polônia até a Áustria. Em Untergrafendorf, Baixa Áustria, uma mulher conseguiu subir para o primeiro andar de sua casa enquanto um córrego se transformou em um rio furioso, mas seu marido não conseguiu. Seus gritos desesperados por ajuda por horas não foram ouvidos. Seu corpo de 70 anos foi encontrado mais tarde, tornando-o a terceira vítima na Áustria.**

18:02 Associação de bombeiros: Alemanha preparada para enchentesA Associação Alemã de Bombeiros (DFV) considera a Alemanha bem preparada para potenciais enchentes. "Em essência, estamos bem preparados para enchentes na Alemanha - também devido a eventos recentes", diz o presidente da DFV, Karl-Heinz Banse, ao "Rheinische Post". "Não apenas foram aprendidas lições dos eventos de chuva pesada no Ahrtal e na Renânia do Norte-Vestfália, mas também os eventos de enchentes em várias partes da Alemanha neste ano contribuíram para isso". A planejamento nos estados afetados está em movimento cheio, com unidades em espera, sacos de areia preparados e dados meteorológicos monitorados. A população também está informada e pode se preparar da mesma forma.**

17:30 "Desanimador": Scholz oferece ajudaO chanceler alemão Olaf Scholz ofereceu ajuda a países vizinhos atingidos pelas enchentes. "As enchentes que estamos testemunhando são desanimadoras", diz o político do SPD durante sua visita ao Cazaquistão. Ele já prometeu apoio aos cidadãos nos estados vizinhos afetados. "Vamos ajudar o quanto pudermos".**

17:06 Lang: "É hora de agirmos agora"A líder do Partido Verde Ricarda Lang pede consequências políticas em resposta à situação crítica em áreas de enchentes na Europa Central e Oriental. A crise climática está fazendo com que enchentes e chuvas pesadas sejam mais frequentes, severas e prováveis, ela diz após consultas da diretoria do partido em Berlim. A política não deve apenas reagir, mas também se preparar. "Portanto, é hora de agirmos agora". A proteção do clima deve ter uma maior prioridade na agenda política. "Se Friedrich Merz disse no ano passado que o mundo não acabaria, mostra hoje que acabou para muitas pessoas", diz Lang, se referindo ao líder da CDU. "Isso significa que devemos prestar mais atenção à proteção do clima".**

16:41 Chanceler da Áustria aloca fundos para limpeza de danos de enchentesO chanceler da Áustria, Karl Nehammer, inicialmente alocou 300 milhões de euros do fundo de catástrofe para a limpeza de danos de enchentes. Esses fundos podem ser aumentados se necessário e também podem ser solicitados por indivíduos privados que perderam propriedade devido ao desastre natural, diz o chefe do governo da OVP. O alcance dos danos dos dias de chuva recorde na Áustria oriental ainda é desconhecido.**

16:08 Preocupações na Polônia: Fissura encontrada em barragemO prefeito da cidade de Paczkow, no sudoeste da Polônia, Artur Rolka, anunciou a evacuação imediata de distritos de menor altitude após uma fissura ser descoberta na barragem de um reservatório. "Ninguém pode garantir que o dano não piorará", ele alerta em um apelo nas redes sociais. Ele convoca todos os residentes que precisam ser evacuados para entrar em contato com ele e pedethose whose homes and apartments have not yet been reached by the water to leave and go to safe areas of the city. After a voluntary evacuation appeal was not followed, he has decided on a compulsory evacuation, the mayor says in Polish television. The affected reservoir was built above Paczkow on the Glatzer Neiße, a tributary of the Oder.**

15:36 Mais Vítimas Mortais em InundaçõesO número de mortos devido a inundações em várias nações europeias aumentou para pelo menos 15. Áustria (3 vítimas), República Checa (1 fatalidade), Polónia (5 mortes) e Roménia (6 fatalidades) são algumas das regiões mais afetadas.

15:21 Polónia Declara Zona de Desastre em Certas RegiõesA Polónia declarou uma zona de desastre em regiões afetadas pelas inundações. O estado de desastre decretado, declarado em uma reunião de emergência pelo governo de Varsóvia, ficará ativo por 30 dias, cobrindo partes das províncias de Baixa Silésia, Silésia e Opole. Este status concede às autoridades maior autoridade para emitir ordens, à medida que restrições temporárias às liberdades civis e direitos são implementadas. As autoridades agora podem ordenar evacuações e restringir o acesso a determinadas áreas ou instalações com mais facilidade.

Paisagens devastadas e estradas inundadas caracterizam uma das piores inundações em décadas na Áustria, Polónia, República Checa e Roménia. Mas por que os eventos de chuva extrema e os riscos de enchentes estão aumentando?

14:34 Ferrovias Federais Austríacas Estendem Aviso de Viagem até Quinta-feiraDevido às condições climáticas que afetam grandes partes da Áustria, as Ferrovias Federais Austríacas (ÖBB) estenderam o aviso de viagem inicialmente emitido em 13 de setembro de 2024 até 19 de setembro de 2024. A ÖBB incentiva os passageiros a adiar qualquer viagem não essencial durante esse período. Os bilhetes pré-comprados permanecem válidos até 22 de setembro.

14:19 Número de Mortes em Inundações na Europa Aumenta para 11O número de mortos devido a inundações na Áustria, Polónia, Roménia e República Checa aumentou para pelo menos 11. Duas vítimas adicionais foram relatadas na Áustria, segundo a polícia. Uma pessoa morreu afogada no rio Krasovka na região de Morávia-Silésia, revelou o presidente da polícia Martin Vondrasek no rádio público. Isso traz o total de quatro países para oito mortes, com sete indivíduos desaparecidos.

14:04 Governo Alemão Oferece Ajuda após Inundações na EuropaO governo alemão está oferecendo ajuda às pessoas afetadas pelas inundações em várias nações europeias. "Nossos vizinhos, parceiros europeus e até mesmo nossa comunidade nacional estão em nossas mentes e preocupações", disse a porta-voz do governo Christiane Hoffmann em Berlim. As cenas de perturbação na Áustria, República Checa, Polónia e Roménia são frequentemente catastróficas. Hoffmann expressou: "Vemos essas imagens com preocupação e ficamos chocados com os relatórios de mortes e pessoas desaparecidas. Em nome do governo alemão, gostaríamos de expressar nossas condolências e solidariedade a todos os afetados."

13:43 Orbán Adia Compromissos Internacionais devido às Inundações na HungriaO primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán adiou todos os compromissos internacionais devido às inundações na Hungria. "Dadas as condições climáticas severas e as inundações em curso na Hungria, adiei todos os meus compromissos internacionais", anunciou Orbán na plataforma X. Ele não ofereceu mais esclarecimentos. Orbán estava programado para falar em um debate sobre o programa de presidência húngara da UE no Parlamento Europeu em Estrasburgo em 18 de setembro. O controverso político de direita enfrenta frequentemente críticas do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia.

13:12 Evacuações Aumentam em Ostrava, República ChecaDevido ao perigo iminente de enchentes, as evacuações foram ampliadas em Ostrava, a terceira maior cidade da República Checa. "Há claramente brechas nas barragens em vários distritos", admitiu o ministro do Meio Ambiente Petr Hladik durante uma reunião de emergência. Barcos infláveis foram usados para resgatar alguns residentes. Estimativas sugerem que aproximadamente 100 metros cúbicos de água fluem por segundo através dessas brechas. Os esforços para selar os gaps com pedras estão em andamento. Ostrava, com uma população de aproximadamente 285.000, fica na confluência de vários rios – incluindo o Oder e o Opava – perto de Polan. Devido às enchentes, o tráfego de trem para Ostrava e além, para a Polónia, está atualmente parado. Uma usina foi forçada a fechar. Em nearby Bohumin, as redes de energia e móvel sofreram interrupções devido às enchentes. O suprimento de água foi comprometido em vários locais.

12:33 Recorde de Chuva: 450 Litros por Metro Quadrado em Cidade ChecaA precipitação da depressão "Anett" é impressionante: desde sexta-feira, 450 litros de chuva por metro quadrado caíram em Serec, República Checa, perto da fronteira com a Polónia. Isso marca a maior precipitação dos últimos dias, explicou o especialista em clima da ntv.de Oliver Scheel. Em

11:59 Saxônia: Níveis do Elbe Atingem PicoEm Saxônia, os níveis das águas do Elbe continuam subindo. Segundo o centro de gerenciamento de enchentes do estado, o nível em Dresden estava em 5,62 metros ao meio-dia. O segundo estágio de alerta de enchente foi declarado na noite de domingo. Especialistas estimam que o terceiro estágio de alerta, que é de seis metros, será ultrapassado já na manhã de terça-feira. O nível do Elbe em Dresden pode continuar subindo até a noite de quarta-feira, alcançando seu pico. Em Schönau, perto da fronteira com a República Tcheca, o terceiro estágio de alerta mais alto está ativo, com um nível de água do Elbe de 6,13 metros. O centro de gerenciamento de enchentes espera que os níveis de água caiam novamente em Görlitz. O ponto mais alto de uma enchente é chamado de pico.

11:33 Áustria: Dois Mortos em InundaçõesNa Áustria, duas pessoas morreram devido a inundações, segundo as autoridades. Um homem de 70 anos e outro de 80 anos morreram em suas casas em comunidades de Baixa Áustria, confirmou a polícia. Ambos ficaram presos pelas águas das enchentes dentro de suas propriedades. Mais cedo no domingo, um bombeiro morreu enquanto esvaziava uma adega. As condições climáticas persistentes com chuva contínua predominam no leste da Áustria. Até agora, mais de 1.800 edifícios foram evacuados e muitas estradas foram fechadas devido às inundações.

11:01 Wroclaw se Preparando para a Onda de EnchenteApós tempestades pesadas e enchentes no sudoeste da Polônia, a cidade de Wroclaw, na Baixa Silésia, está se preparando para uma onda de enchente que se aproxima. O prefeito Jacek Sutryk declarou estado de alerta para enchentes na cidade localizada no rio Oder. As medidas incluem monitoramento contínuo das barragens, proteção e controle dos canais e fechamento das passagens das barragens, como mencionado em uma publicação no Facebook. A onda de enchente é esperada para atingir Wroclaw na quarta-feira. Anteriormente, as previsões sugeriam que a cidade não seria significativamente afetada. No entanto, essas projeções foram revistas, diz o prefeito. Embora a enchente não seja esperada para alcançar a altura da enchente do Oder em 1997, que submergiu um terço da cidade, Sutryk enfatiza que a infraestrutura agora é muito mais forte, com novas barragens, bacias de retenção e polders. Ele acredita que as águas da enchente não penetrarão na cidade.

10:35 Governador da Áustria: "Situação Continua Crítica" Apesar de uma breve trégua nas chuvas durante a noite, a situação das enchentes no leste da Áustria continua intensa. "Não acabou, continua crítica, continua dramática", diz a governadora de Baixa Áustria, Johanna Mikl-Leitner. Até 80 litros de chuva por metro quadrado são esperados para a região na segunda-feira. Uma preocupação principal são as barragens, com autoridades alertando para o maior risco de rompimento. A vida pública está praticamente paralisada, com mais de 200 estradas fechadas, 1.800 edifícios evacuados e muitos estudantes e crianças de jardim de infância ficando em casa, diz Mikl-Leitner. Cerca de 3.500 lares estão atualmente sem energia. A extensão dos danos ainda não pode ser estimada. "Os vítimas das enchentes certamente serão ajudadas", diz a governadora. Nas últimas dias, algumas regiões da Baixa Áustria receberam até 370 litros de chuva por metro quadrado - várias vezes a quantidade habitual mensal.

10:10 Níveis do Elbe se Aproximam do Terceiro Estágio de AlertaEm Saxônia, os níveis das águas do Elbe continuam aumentando. Segundo os dados do centro de enchentes do estado, o nível em Dresden estava em 5,54 metros pela manhã. É esperado que ultrapasse a marca de seis metros durante o dia, o que acionaria o terceiro estágio de alerta, o segundo mais alto. Nesse estágio, é possível o alagamento de áreas urbanas. O terceiro estágio de alerta já foi alcançado na estação de medição em Schöna no Elbe perto da fronteira com a República Tcheca, onde o nível estava em 6,09 metros. O Neiße Lausitzer também está no terceiro estágio de alerta, com o nível de água em 5,56 metros, poucos centímetros do quarto estágio de alerta, o mais alto. Uma seção da rodovia federal 99 em Görlitz foi fechada por motivos de segurança, disse um porta-voz da polícia. O nível de alerta para o estágio 3 aqui é de 4,80 metros.

09:49 Enchente Centenária na República Tcheca: Homem Morre em Águas TurbulentasA primeira fatalidade confirmada pelas enchentes na República Tcheca foi registrada. As autoridades também estão procurando por pelo menos sete pessoas desaparecidas. Um homem morreu no pequeno rio Krasovka, localizado no distrito de Bruntal, na região oriental de Morávia-Silésia, como informou o presidente da polícia, Martin Vondrasek, na rádio pública. Também estão desaparecidas três pessoas que foram levadas por um rio furioso perto de Jesenik nas montanhas Hrubý Jeseník, junto com seu veículo. Nenhum sinal do veículo foi encontrado. Três outras pessoas foram levadas para diversos cursos de água, como o rio Otava. Um residente de uma casa de repouso na fronteira com a Polônia também está desaparecido. O primeiro-ministro da República Tcheca, Petr Fiala, classificou as enchentes como uma "enchente centenária" - uma enchente que ocorre apenas uma vez a cada século na mesma região. Antes disso, foram relatadas fatalidades devido a enchentes em outros países da UE (ver entrada 06:40): um bombeiro na Áustria, um homem na Polônia e seis fatalidades na Romênia.

09:17 Mulher mergulha no rio Neiße em Görlitz, salva perto da barragem de VierradmuhleUma mulher caiu no rio Neiße enquanto avaliava os níveis de água em Görlitz. De acordo com os relatórios iniciais da polícia, a mulher escorregou perto da beira d'água do Parkhotel Merkur e mergulhou no rio. Ela percorreu uma distância de 700 metros rio abaixo antes de conseguir se extrair perto da barragem de Vierradmuhle. Ela está atualmente sendo tratada em uma clínica por hipotermia.

09:00 THW se prepara para operações em grande escala nos rios Elba e Oder na AlemanhaA Agência Federal Alemã de Assistência Técnica (THW) está se preparando para enviar pessoal adicional para a Alemanha Oriental, se necessário, para os rios Elba e Oder. O chefe do departamento da THW, Fritz-Helge Voss, afirmou no programa matinal da ZDF, alertando os moradores das regiões afetadas para estocarem suprimentos essenciais. A Alemanha mantém uma perspectiva otimista, tendo ficado "feliz" até agora, mas está antecipando a piora da situação climática com os rios Elba, Neiße e Oder previstos para inundar mais tarde na semana. No fim de semana, a THW já havia enviado cerca de 140 pessoal para a Baviera e Saxônia, incluindo na ponte Carla desmoronada em Dresden. Voss enfatizou a importância da preparação e do investimento em equipamentos, destacando que esses são essencialmente custos de adaptação climática.

08:43 Governo polonês debaterá declaração de estado de desastreO primeiro-ministro polonês Donald Tusk convocou uma reunião de emergência de seu gabinete na manhã de segunda-feira devido às inundações catastróficas no sudoeste da Polônia. Ele redigiu um decreto declarando estado de desastre, mas a decisão precisa ser aprovada pelo gabinete. Chuvas intensas no sudoeste da Polônia, arriscando a fronteira com a República Checa, causaram inundações extensas. No meio da noite, a cidade de Nysa, na região de Opole, foi a mais atingida pelas inundações. Água do Glatzer Neiße, um afluente do Oder, invadiu o pronto-socorro do hospital local, como relatou a agência de notícias PAP. Um total de 33 pacientes, incluindo crianças e mulheres grávidas, foram evacuados de barco.

08:15 Baviera espera mais chuva e aumento dos níveis de águaA situação das inundações na Baviera permanece crítica em várias áreas, com previsão de chuva adicional durante a semana. A polícia relatou que a situação atual nas áreas afetadas não mudou significativamente durante a noite. No entanto, ainda não houve alívio: o Serviço de Informações de Águas Altas (HWIS) prevê que os níveis de água aumentarão novamente, principalmente para o Danúbio em Passau, o Vils em Vilshofen e o Isar em Munique. Melhorias são esperadas a partir de quarta-feira. Até terça-feira, o Serviço Meteorológico Alemão (DWD) prevê chuva contínua dos Alpes até a planície, com potenciais quantidades de chuva de 40 a 70 litros por metro quadrado, e até 90 litros em locais vales.

07:32 República Tcheca: ondas de enchentes persistentes, rio Morava transborda em LitovelAlívio é difícil de encontrar nas áreas de enchentes e inundações da República Tcheca. A onda de enchente no rio March (Morava) atingiu Litovel, a cerca de 200 quilômetros a leste de Praga, onde várias ruas estão submersas, como relatou a agência de notícias CTK. As autoridades da cidade com quase 10.000 habitantes pediram à população para não atrapalhar os serviços de emergência. "Esperamos um aumento adicional no nível da água do rio nas próximas horas", alertou o prefeito nas redes sociais.

07:03 Quebra de barragem causa enchentes devastadoras na PolôniaLocais na Polônia temem pela segurança enquanto as águas de enchente destrutivas se dirigem para a região do Glatzer Neiße após a quebra de uma barragem. Cenas dramáticas captam o poder das águas turbulentas.

06:40 Catástrofe de enchentes na Europa: vítimas na Polônia e RomêniaA Polônia e a República Tcheca lidam com as consequências de uma enchente secular, enquanto a situação em Baixa Áustria também é crítica após chuvas excessivas. Várias pessoas morreram devido às inundações em vários países europeus: um bombeiro na Áustria, um homem na Polônia e seis mortos na Romênia.

06:12 Evacuações forçadas na República Tcheca devido às enchentesEnchentes históricas resultaram no surto catastrófico de água através de cidades como Jeseník nas montanhas Jeseníky e Krnov na fronteira com a Polônia. Os serviços de emergência em Jeseník resgataram centenas de pessoas por barco e helicóptero durante o fim de semana. Após a recessão das águas, havia risco de deslizamentos em várias áreas.

5:49 Passageiros de cruzeiro presos em Viena devido às enchentes do Danúbio

Chuva intensa resultando em enchentes extremas do Danúbio deixou mais de cem passageiros de um cruzeiro fluvial suíço confinados a bordo em Viena. De acordo com a rádio suíça SRF e relatórios da agência de viagens Thurgau Travel, o navio "Thurgau Prestige" carrega cerca de 100 passageiros e 40 tripulantes, que atualmente não podem deixar o navio devido à passarela de cais inundada. Além disso, outros navios de cruzeiro estão aparentemente enfrentando a mesma situação em Viena. As autoridades locais devem tomar uma decisão sobre o horário de desembarque dos passageiros. De acordo com a Thurgau Travel, os passageiros poderão ter que estender sua estadia no navio até pelo menos terça-feira, devido ao cronograma do "Thurgau Prestige" - planejado para viajar de Linz para Budapeste e voltar, agora preso em Viena.

Os efeitos destrutivos da tempestade "Anett", reconhecida internacionalmente como "Boris", resultaram em chuva incessante e enchentes em toda a Polônia, República Tcheca, Áustria e Romênia. Infelizmente, pelo menos oito mortes foram registradas.

Com a subida dos níveis de água em Brandenburg, é necessária uma vigilância redobrada. Se os avisos de enchente se tornarem iminentes em Ratzdorf, Eisenhüttenstadt e Frankfurt (Oder), como previsto, pode levar a condições críticas de enchente.

A situação de enchente em vários países europeus, como a Áustria e a Polônia, continua crítica, com níveis significativos de água e vítimas relatadas.

