Os prêmios cada vez mais caros dos seguros de automóveis estão a tornar-se uma preocupação.

É em torno do outono que as pessoas geralmente avaliam seu seguro de carro, mas parece que não há muitas chances de redução de custos neste ano. De acordo com as estatísticas do site de comparação Verivox, os proprietários de carros devem se preparar para um aumento significativo nas despesas com seguro.

Mudar de seguradora parece ser mais caro no momento, de acordo com os cálculos do Verivox. As ofertas para trocar os contratos de seguro aumentaram em 21% em comparação com o ano passado. É importante notar que o aumento real nos contratos existentes pode não ser tão alto quanto 21%, mas indica uma tendência de preços em ascensão.

Wolfgang Schütz, CEO da Verivox Comparação de Seguros, explicou: "Algumas seguradoras já revisaram suas taxas e estão planejando ajustes adicionais. Os aumentos de preço do ano passado não cobriram suficientemente os déficits das seguradoras de carro. Além disso, os custos com sinistros continuam a subir, devido ao aumento dos custos das peças de reposição e das taxas horárias das oficinas."

A HUK Coburg, a maior seguradora de carros da Alemanha, recentemente alertou sobre aumentos significativos de preços no mercado, embora em uma taxa menor que os 21% estimados pelo Verivox para trocadores.

O seguro de responsabilidade civil experimenta o maior aumento

Os dados do Verivox mostraram os maiores aumentos no seguro de responsabilidade civil do carro, com um aumento de 25% para planos de médio custo. No setor de cobertura parcial, há um aumento de 21%, e para a cobertura total, é de 20%.

As ofertas atraentes para trocadores continuam sendo uma estratégia de vendas importante para as seguradoras, de acordo com Schütz. "Os proprietários de carros não precisam simplesmente aceitar os aumentos de preço. Ao trocar de seguradora, eles ainda podem aproveitar preços competitivos para novos clientes."

As informações de preços atuais são baseadas em cálculos de usuário do Verivox no período de 1º a 25 de setembro tanto deste ano quanto do ano passado, que foram anonimizados e combinados em um índice.

