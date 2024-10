Os preguiçosos enfrentam possível crise de extinção

Lesmas, derivadas de seu apelido, não são conhecidas pela sua rapidez de ações ou metabolismo acelerado. Seu estilo de vida é tranquilo, envolvendo movimentos lentos, descanso frequente e longos períodos de repouso. Além disso, seu processo de digestão pode levar dias. Essa maneira preguiçosa de viver proporciona uma vantagem na preservação de energia. Infelizmente, essa característica de economia de energia pode se tornar sua ruína sob a influência do aquecimento global.

É previsto que até o ano de 2100, a existência dessas criaturas, especialmente aquelas que habitam regiões de alta altitude na América Central e do Sul, pode se tornar uma raridade. O aumento das mudanças climáticas está tornando seus habitats excessivamente quentes. Isso foi constatado por uma equipe de pesquisa internacional publicada na revista "PeerJ Life & Environment".

A equipe tinha como objetivo explorar como o metabolismo desses animais reage a temperaturas em aumento. Para isso, eles estudaram lesmas de duas dedos (Choloepus) que habitam tanto as baixadas quanto as montanhas da Costa Rica. Ao observar seu consumo de oxigênio e temperatura corporal central em condições simuladas de mudança climática, os pesquisadores puderam decifrar como as lesmas poderiam se adaptar ao aumento projetado da temperatura até 2100.

Sobrecarregadas por um metabolismo lento

O estudo revelou que, devido a seu metabolismo lento, as lesmas têm uma capacidade limitada para controlar suas temperaturas corporais. Lesmas em altitudes mais altas gastam significativamente mais energia quando as temperaturas aumentam. Por outro lado, lesmas de baixadas estão melhor adaptadas a climas mais quentes - mas apenas até certo ponto. O estudo indica que ambos os grupos enfrentam desafios significativos. "Nosso estudo sugere que as lesmas, especialmente aquelas que residem em altitudes mais altas, podem não ser capazes de suportar o aumento substancial da temperatura projetado para o ano de 2100", afirmou a autora do estudo Rebecca Cliffe, diretora da Fundação de Conservação de Lesmas.

A digestão lenta das lesmas, que pode ser até 24 vezes mais lenta do que a de herbívoros de tamanho semelhante, é o problema mais crítico. Os requisitos metabólicos aumentados devido à mudança climática não podem ser compensados pela ingestão de mais comida. Além disso, a relocação para regiões mais frias também é desafiadora. "Diferentemente de outras espécies, as lesmas são criaturas de hábito que são altamente especializadas em seu ecossistema e não estão equipadas para se reassentarem em regiões alternativas", afirmou Cliffe.

"Em áreas anteriormente cheias de lesmas, suas populações desapareceram completamente nas últimas décadas", alertou o pesquisador. Medidas de conservação imediatas e mais investigações sobre estratégias de adaptação são essenciais para garantir a sobrevivência das lesmas em um mundo que aquece rapidamente.

Proteger os habitats das lesmas se torna essencial para garantir a sobrevivência das espécies, dada sua limitada capacidade de se adaptar à mudança climática. A característica de economia de energia que auxilia em seu estilo de vida preguiçoso pode se tornar sua queda à medida que o aquecimento global aumenta, tornando seus habitats muito quentes para que elas possam prosperar.

