- Os preços dos combustíveis caem abaixo de 1,69 euros, segundo a ADAC.

Muitos motoristas estão comemorando: o combustível E10 está atualmente com uma média abaixo de 1,69 euros por litro nas estações de serviço alemãs, um preço não visto desde as festas de Natal de dois anos atrás. De acordo com o Automobil Club von Deutschland (ADAC), o diesel está atualmente com uma média de 1,56 euros por litro, um preço não visto desde junho de 2023.

O crédito para esta queda nos custos do combustível vai para os preços estáveis do petróleo nos últimos meses, de acordo com o ADAC. A demanda global está baixa, especialmente em mercados importantes como a China. Além disso, a produção de petróleo nos países da OPEP permaneceu estável. Além disso, o dólar está mais fraco em relação ao euro.

Se os preços continuarão a cair ou subir novamente no futuro próximo é incerto. Isso depende do progresso futuro da economia global, das lutas geopolíticas e das táticas de produção dos principais países exportadores de petróleo.

O ADAC aconselha encher o tanque entre 7-8 PM ou 9-10 PM. Um litro custa cerca de seis centavos a mais durante o rush matinal das 7h.

A redução nos preços do combustível, especialmente para E10 e diesel, trouxe alívio para muitos motoristas, com o preço do E10 abaixo de 1,70 euros por litro. Esta queda de preço é principalmente devido aos preços estáveis do petróleo e ao valor mais fraco do dólar em relação ao euro.

Leia também: