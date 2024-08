- Os preços dos bens de consumo registaram um aumento menos acelerado em Agosto.

Agosto registrou uma ligeira queda nas taxas de inflação em Saxônia-Anhalt. A Oficina Estadual de Estatística em Halle relatou um aumento de 2,4% nos preços ao consumidor em relação ao ano anterior. Este valor foi 0,2% menor do que a taxa de inflação de 2,6% registrada em junho e julho. A queda foi principalmente devido à queda nos custos do combustível e vegetais mais baratos.

Em comparação com o ano passado, os clientes testemunharam um aumento de 7,8% nos preços para refeições fora e hospedagem em hotéis e outras formas de alojamento. O custo de bebidas alcoólicas e produtos de tabaco também viu um aumento de 4,5%.

De forma positiva, itens para o lar, como móveis, iluminação, eletrodomésticos e outros itens essenciais, tornaram-se mais acessíveis com uma queda de 1,8% no preço em relação ao ano anterior. Os serviços no setor postal e de telecomunicações também experimentaram uma redução de 1,1% no custo no mesmo período.

Apesar da queda geral nas taxas de inflação, o preço de refeições fora e hospedagem em hotéis ainda aumentou em 7,8% em comparação com o ano anterior. Os compradores se beneficiaram com uma queda de 1,8% no preço de itens para o lar, como móveis e eletrodomésticos.

Leia também: