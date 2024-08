Os preços da manteiga aumentam constantemente.

Os custos do manteiga dispararam dramaticamente recentemente, fazendo com que os consumidores se preparem para potenciais impactos no bolso. Isso foi confirmado por órgãos da indústria à agência de notícias alemã. "Estamos enfrentando preços de manteiga em bloco excepcionalmente altos nas cotações oficiais, algo que nunca vimos antes", afirmou Björn Börgermann, diretor da Associação da Indústria Láctea.

Ele atribuiu a alta a volumes menores de leite entregues pelos agricultores e um menor teor de gordura no leite cru. Com uma maior demanda por outros produtos lácteos como queijo, a gordura necessária para a produção de manteiga estava em falta. Além disso, havia sido importada significativamente menos manteiga. Anteriormente, a "Lebensmittel Zeitung" havia relatado isso.

No passado recente, os preços da manteiga já haviam disparado. Em julho, a gordura espalhável custou quase 21% a mais em comparação ao ano anterior. Börgermann não conseguiu fornecer uma cronologia exata ou uma estimativa de aumento de preço. "O preço depende da oferta e da demanda, e, no final, o preço no varejo é decidido pela indústria alimentar", ele acrescentou. No entanto, o setor de comércio ficou em silêncio sobre o assunto de potenciais aumentos de preço. A escassez de matérias-primas essenciais tem um impacto significativo nos cálculos de produção e distribuição, de acordo com o diretor-geral da Associação Federal do Comércio de Alimentos (BVLH), Philipp Hennerkes. Representantes da Aldi Nord, Lidl e Rewe recusaram-se a comentar sobre o desenvolvimento de preços.

Quase todos os produtores de laticínios estão lidando com esses preços de manteiga excepcionalmente altos, como Börgermann mencionou. Agora, os consumidores estão pagando quase tanto pela manteiga quanto há mais de um ano.

