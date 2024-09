Os potenciais impactos imprevistos das reduções das taxas de juro do Fed podem surgir no sector imobiliário.

O problema fundamental por trás da atual situação de falta de acessibilidade na habitação nos Estados Unidos envolve um cenário desequilibrado de oferta e demanda. Basicamente, há mais indivíduos procurando comprar casas do que propriedades disponíveis para compra. Este desequilíbrio já existia antes da pandemia, e a situação piorou quando a demanda atingiu níveis sem precedentes. O mercado tornou-se virtualmente intransponível após as taxas de hipoteca terem sofrido um aumento significativo das taxas históricas baixas em 2020 para recordes no ano anterior.

Quando a Reserva Federal presumivelmente diminuir as taxas na quarta-feira, isso deveria teoricamente desbloquear o mercado. No entanto, a eficácia da Reserva Federal depende de quão proativamente ela reduz os custos de empréstimo em geral.

Uma redução de meio ponto percentual nas taxas de juros (embora improvável, mas não impossível) enviaria uma mensagem forte de que a Reserva Federal está comprometida em reverter o "efeito de bloqueio" que faz com que proprietários com hipotecas de baixa taxa de juros hesitem em vender em um ambiente de taxas de juros elevadas. Isso resultaria em um aumento significativo de casas existentes no mercado e ajudaria a moderar os preços.

Como Daniel Alpert, sócio-gestor da Westwood Capital, explicou para mim, isso poderia potencialmente produzir resultados notáveis no atual ciclo pós-pandêmico. Reduzir os custos dos proprietários também incentivaria as pessoas a sair do mercado de aluguel, reduzindo assim os custos do aluguel - uma situação perfeita, nas palavras de Alpert.

No entanto, um alívio mais gradual e sutil pode não incentivar os proprietários a vender, especialmente aqueles que conseguiram hipotecas baratas durante as primeiras etapas da pandemia. Isso é particularmente relevante quando os preços das casas nos Estados Unidos persistentemente atingem novos recordes.

A Reserva Federal não pode construir casas, mas pode influenciar subtlemente a popularidade da venda de casas ao influenciar as taxas de hipoteca através de sua taxa básica. De fato, as previsões de um possível corte de taxas na próxima reunião da Reserva Federal já desencadearam uma queda nas taxas de hipoteca de 6,7% em agosto para 6,2% na semana passada.

De acordo com Daryl Fairweather, economista-chefe da Redfin, "Se a Reserva Federal adotar uma postura mais flexível, acredito que poderíamos chegar a cerca de 6%". Mesmo uma pequena queda para 5,9% poderia ter um impacto psicológico significativo no mercado imobiliário. Isso poderia fazer com que as pessoas saiam da cerca e amenizar a demanda persistente por casas.

Enquanto isso, potenciais compradores de casas e aqueles que recentemente compraram casas estão ansiosos por qualquer alívio das altas taxas de hipoteca. A taxa média atual de hipoteca de 6,2% é, sem dúvida, uma alternativa melhor ao pico de 7,8% do ano anterior, já que a diferença poderia se traduzir em economias de centenas de dólares por mês.

Infelizmente, as potenciais repercussões trazidas pelas ações da Reserva Federal desta semana e além poderiam levar a complicações inesperadas. Ao resolver o problema da demanda sem abordar o déficit de oferta, a Reserva Federal poderia inadvertidamente piorar a crise de acessibilidade habitacional que busca resolver.

Como Samantha Delouya, uma de minhas colegas, apontou esta semana, uma queda nas taxas de hipoteca poderia provar-se uma espada de dois gumes. Nas palavras de Greg McBride, analista financeiro-chefe do Bankrate, "Tenha cautela com o que você deseja. Uma queda nas taxas de hipoteca poderia desencadear uma onda de demanda, tornando mais difícil comprar uma casa".

A queda nas taxas de hipoteca, como sugerido pelo economista-chefe da Redfin, poderia potencialmente reduzir as taxas de juros para cerca de 6%, fortalecendo potenciais compradores de casas e aliviando sua carga. No entanto, se a Reserva Federal não abordar o déficit subjacente de oferta no mercado imobiliário, o movimento poderia inadvertidamente intensificar a crise de acessibilidade ao aumentar a demanda.

A recuperação econômica pós-pandêmica mostrou um aumento significativo na demanda por casas, o que contribuiu para o aumento dos preços da habitação. Em tal cenário, reduzir as taxas de juros poderia estimular o crescimento empresarial no setor imobiliário, fortalecendo assim a economia como um todo.

