- Os potenciais encerramentos e demissões de fábricas podem afectar a taxa de poupança da VW.

Volkswagen não está descartando a possibilidade de fechar fábricas e demitir empregados devido aos seus planos de reestruturação para a marca principal. A corporação anunciou que está abandonando seu acordo de segurança de empregos, que protegia empregos até 2029.

Diante da situação, o conselho de administração da Volkswagen AG acredita que as marcas sob seu comando precisam de uma reestruturação extensiva. "Mesmo o fechamento de plantas de produção de veículos e componentes não pode ser descartado sem medidas imediatas", afirmou a empresa. Eles também mencionaram que os cortes de empregos planejados por meio de pacotes de aposentadoria antecipada e demissões não são suficientes para atingir as economias desejadas.

A empresa afirmou que é forçada a abandonar o acordo de segurança de empregos que está em vigor desde 1994. De acordo com eles, uma reestruturação baseada apenas em tendências demográficas não é suficiente para alcançar as adequações necessárias para melhorar a competitividade a curto prazo.

A presidente do conselho de fábrica, Daniela Cavallo, prometeu forte resistência contra esses planos. "Esses planos são uma ameaça aos nossos empregos, locais e acordos coletivos de trabalho", disse ela em uma edição do jornal do conselho de fábrica "Mitbestimmen". "Com isso, a própria Volkswagen, e assim o coração da empresa, está em jogo. Lutaríamos vigorosamente contra isso. Não haverá fechamento de fábricas na Volkswagen enquanto eu estiver aqui!" O conselho de fábrica, junto com o estado da Baixa Saxônia, detém a maioria no conselho de supervisão.

O CEO Oliver Blume justificou o curso de ação devido à situação piorada. "A indústria automotiva europeia está enfrentando atualmente uma situação muito desafiadora e séria. O ambiente econômico deteriorou-se ainda mais, com a entrada de novos concorrentes na Europa", disse ele em um comunicado. "Além disso, a vantagem competitiva da Alemanha está diminuindo. Nesse cenário, como empresa, agora precisamos tomar medidas decisivas."

A marca principal Volkswagen vem lutando com altos custos há algum tempo e fica atrás de marcas irmãs como Skoda, Seat e Audi em termos de margem de lucro. Um programa de economias de 2023 foi projetado para corrigir isso e aumentar os resultados em 10 bilhões de euros até 2026. No entanto, a atual queda nos negócios novos só piorou o problema.

Para alcançar essas melhorias, agora é necessário reduzir custos mais do que inicialmente planejado. De acordo com o "Handelsblatt", isso pode exigir economias adicionais de 4 bilhões de euros. "O vento contrário ficou mais forte", disse o CEO da marca Thomas Schäfer em um comunicado. "Portanto, agora precisamos intensificar nossos esforços e criar as condições para o sucesso a longo prazo."

